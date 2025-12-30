30 de diciembre de 2025 - 19:46

Javier Faroni podría haber descartado su celular antes de ser retenido en Aeroparque: el video clave

El empresario teatral Javier Faroni fue interceptado por la PSA en Aeroparque cuando intentaba viajar a Uruguay pese a tener una prohibición de salida del país. Durante el procedimiento, aseguran que descartó un teléfono celular que aún no fue hallado.

Javier Faroni fue interceptado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el Aeroparque Jorge Newbery.

Javier Faroni fue interceptado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el Aeroparque Jorge Newbery.

Foto:

redes
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

En una escena de alta tensión en el Aeroparque Jorge Newbery, el empresario teatral Javier Faroni fue interceptado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) cuando intentaba abordar un vuelo privado con destino a Uruguay, pese a tener vigente una prohibición judicial de salida del país.

Leé además

Javier Faroni junto a Sergio Massa, su socio político

Quién es Javier Faroni, el empresario teatral que ganó poder al lado de Massa y Tapia

Por Redacción Política
El titular de la UIF, Paul Starc, viajará a EE.UU. para reunirse con el FinCEN.

La UIF buscará en los Estados Unidos datos clave sobre presunto lavado de dinero vinculado a la AFA

Por Redacción Política

Faroni es una de las figuras centrales en la investigación por el presunto desvío de millones de dólares de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), causa en la que también se analiza el rol de la empresa TourProdEnter LLC, vinculada a la administración de fondos en el exterior.

Embed

Según confirmaron fuentes del expediente, al momento de ser interceptado, el empresario habría descartado un teléfono celular, un gesto que los investigadores interpretan como una maniobra para obstaculizar la investigación. El dispositivo aún no pudo ser localizado, y se desconoce si el chip coincide con la línea que Faroni utiliza habitualmente.

El juez federal Luis Armella ya había dictado una restricción expresa para que el imputado no abandonara el país. Pese a ello, Faroni había ingresado desde Uruguay apenas un día antes y pretendía regresar de manera inmediata al país vecino.

Embed

De acuerdo a la información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el descarte del teléfono es considerado clave, ya que podría contener datos sobre contactos, transferencias y movimientos financieros vinculados a la causa. En paralelo al procedimiento en Aeroparque, se realizaba un operativo en la vivienda de Faroni en Nordelta, donde personal judicial buscaba documentación y material de interés relacionada con la empresa investigada.

La causa continúa bajo investigación judicial y no se descartan nuevas medidas procesales en las próximas horas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Tras los allanamientos a la sede de AFA encontraron un contrato que otorgaba comisiones de 30% a una empresa vinculada a Javier Faroni

Escándalo en AFA: hallan contrato que otorgaba comisiones de 30% a una empresa vinculada a Javier Faroni

Por Redacción Política
El hecho ocurrió sobre la Ruta Provincial 53, a la altura de Florencio Varela, durante la madrugada del domingo.

Una discusión en plena ruta terminó en tragedia: se subió al capot del auto de su ex, cayó y murió atropellado

Por Redacción Policiales
Juan Andrés Zurvera festejó su recibida, pero había abandonado la carrera. 

Decía ser abogado, pero solo aprobó 13 materias: estafó a familiares y amigos y se largó a llorar ante el fiscal

Por Redacción Policiales
Imputaron al conductor que atropelló y arrastró tres cuadras a un joven

Imputaron al conductor que atropelló y arrastró tres cuadras a un joven en Guaymallén

Por Redacción Policiales