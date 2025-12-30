Javier Faroni podría haber descartado su celular antes de ser retenido en Aeroparque: el video clave

En una escena de alta tensión en el Aeroparque Jorge Newbery, el empresario teatral Javier Faroni fue interceptado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) cuando intentaba abordar un vuelo privado con destino a Uruguay, pese a tener vigente una prohibición judicial de salida del país.
Faroni es una de las figuras centrales en la investigación por el presunto desvío de millones de dólares de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), causa en la que también se analiza el rol de la empresa TourProdEnter LLC, vinculada a la administración de fondos en el exterior.
Según confirmaron fuentes del expediente, al momento de ser interceptado, el empresario habría descartado un teléfono celular, un gesto que los investigadores interpretan como una maniobra para obstaculizar la investigación. El dispositivo aún no pudo ser localizado, y se desconoce si el chip coincide con la línea que Faroni utiliza habitualmente.
El juez federal Luis Armella ya había dictado una restricción expresa para que el imputado no abandonara el país. Pese a ello, Faroni había ingresado desde Uruguay apenas un día antes y pretendía regresar de manera inmediata al país vecino.
De acuerdo a la información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el descarte del teléfono es considerado clave, ya que podría contener datos sobre contactos, transferencias y movimientos financieros vinculados a la causa. En paralelo al procedimiento en Aeroparque, se realizaba un operativo en la vivienda de Faroni en Nordelta, donde personal judicial buscaba documentación y material de interés relacionada con la empresa investigada.
La causa continúa bajo investigación judicial y no se descartan nuevas medidas procesales en las próximas horas.