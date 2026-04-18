Un árbol cayó sobre un niño de 6 años y debió ser hospitalizado de urgencia.

Este viernes, un niño de 6 años resultó herido luego de que un árbol cayera sobre él en el interior de la vivienda . El hecho ocurrió cerca de las 22:43 en un domiclio de la calle Lamadrid, del departamento de Las Heras.

Maipú: una rama cayó sobre un hombre de 65 años y quedó internado en grave estado

Según informaron fuentes policiales, el niño se encontraba jugando cuando el árbol cedió y lo golpeó en la zona de la espalda.

El secretario de obras de Las Heras, Bruno Ferraris informó que desde el municipio activaron el protocolo de asistencia en el lugar y confirmaron que se trató de un tronco de grandes dimensiones que estaba ubicado dentro de la propiedad y que la familia utilizaba para calefaccionarse.

"Aparentemente, los niños estuvieron jugando en ese tronco, este ha perdido el equilibrio natural y aplató al niño" , relató Ferraris.

Tras el impacto, el menor fue trasladado de urgencia al Hospital Carrillo, donde recibió las primeras atenciones. Debido a las lesiones, fue derivado al Hospital Notti.

árbol caído, Las Heras Desde la Municipalidad brindaron asistencia a la familia y realizarán el trozamiento del árbol Gentileza

El niño fue asistido por profesionales médicos en el nosocomio, quienes diagnosticaron politraumatismos. Actualmente, se encuentra estable y quedó internado bajo observación.

El intendente de Las Heras, Federico Lo Presti, comunicó que dispuso "que los funcionarios correspondientes concurrieran al lugar y asistieran inmediatamente a la familia" y sumó: "Estamos en contacto con la mamá, asistiendo a la familia y esperando la pronta recuperación del niño". En los próximos días realizarán el trozamiendo del árbol.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lopresti_lh/status/2045543905123324416?s=46&partner=&hide_thread=false Importante: ante la información pública de un posible accidente en la vía pública de un menor, dispuse que los funcionarios correspondientes concurrieran al lugar y asistieran inmediatamente a la familia.

Lamentablemente, constatamos que el accidente ocurrió en propiedad… pic.twitter.com/8iE9YrYUGM — Francisco Lo Presti (@lopresti_lh) April 18, 2026

Una rama cayó sobre un hombre en Maipú

Un hombre de 65 años resultó gravemente herido en Maipú luego de que una rama de gran tamaño se desprendiera de un árbol y lo golpeara en la cabeza mientras se encontraba en la vía pública. El hecho generó múltiples llamadas al 911 y una rápida intervención policial.

El episodio ocurrió el pasado lunes 13 de abril, en la intersección de Videla Aranda y Pescara, en jurisdicción de la Subcomisaría Lunlunta. Al arribar, el personal policial constató la gravedad de la situación y solicitó la presencia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

De acuerdo a las primeras averiguaciones, el hombre se encontraba sentado en un banco ubicado frente a una librería cercana a una escuela cuando, de manera repentina, una rama cayó y lo impactó de lleno en la cabeza.

La víctima fue asistida en el lugar y trasladada de urgencia al Hospital Central, donde ingresó con un traumatismo encéfalo craneano severo. Horas más tarde, continuaba en quirófano y en estado delicado.