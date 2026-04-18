Conmoción en Rosario: hallaron muerta a una pareja e investigan femicidio seguido de suicidio

Este viernes, una pareja de 22 años fue encontrada sin vida en dos departamentos de Rosario. Fueron identificados como Sophia Civarelli y Valentín Alcida, ambos estudiantes de psicología de la Universidad Nacional de Rosario.

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Según informó el medio El Capital, desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) señalaron que la hipótesis más concreta apuntaría a un femicidio seguido de suicidio.

"Tras el análisis de las tareas investigativas solicitadas por la fiscal interviniente vinculadas a las pericias realizadas sobre los teléfonos celulares de los fallecidos, toma de testimonios, relevamiento y levantamiento de rastos en la escena del hecho se determina el femicidio como principal hipótesis de investigación. Se indicó se realice la autopsia de la víctima en el Instituto Médico Legal de Rosario bajo el protocolo de femicidio", informaron.

La joven fue hallada sin vida con un corte de arma blanca en su cuello, mientras que su novio se arrojó de un octavo piso

En un primer momento, las investigaciones apuntaban a un doble suicidio. Según declaró una amiga del joven, Alcida le habría contado que su pareja se suicidó y él intentó rescatarla aplicándole un torniquete . A pesar de sus intentos, la joven falleció y minutos más tarde Alcida dejó una carta expresando su intención de quitarse la vida al no haber podido salvar a su pareja.

Durante el operativo, la Policía secuestró un cuchillo tipo Tramontina y la carta que Alsina habría dejado antes de morir. El caso quedó a cargo de la fiscal Carla Ranciari, quien dio detalles sobre las pericias.

Según detalló, el cuerpo de Civarelli no presentaba otras lesiones a simple vista, a la vez que el médico policial que intervino examinó la escena y evaluó que la herida en el cuello "se podría corresponder con un suicidio".

Por su lado, Alcida sobrevivió a la caída, pero falleció horas después tras ser asistido por personal del Sies y trasladado de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.

Una amiga de la víctima dijo que quería dejar de convivir con su novio

Mientras se investiga el caso, una joven llamada Coty, amiga de Sophia Civarelli, contó a medios rosarinos que la pareja tenía problemas de relación: "Ella me prometió que cuando encontrara algo estable para juntar plata, se iba a ir de ahí".

sophia-civarelli Sophia Civarelli, la joven que habría sido asesinada por su novio.

Luego recordó que en los primeros meses de este año habían hablado sobre los problemas que tenían: "Pasaba escenas de muchos celos, se sentía ahogada".

"Cuando discutían, se ponía agresivo, pero no con ella. Se encerraba en el baño, golpeaba las paredes del baño, se golpeaba la cara y le decía si él la dejaba, se moría", explicó. Según su relato, su amiga ya pensaba en la separación a principios de año y el dinero era uno de las variables que tenía que ajustar para avanzar.