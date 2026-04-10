Qué pasó con Maitena, la adolescente hallada muerta: denuncian que fue instigada al suicidio

Maitena Luz Rojas Garófalo , una adolescente de 14 años que había sido vista por última vez el miércoles por la mañana y era desesperadamente buscada en el partido bonaerense de Merlo , fue encontrada sin vida ayer por la tarde colgada de un árbol en un predio rural de la localidad de General Las Heras . La principal hipótesis apunta a un suicidio .

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Maitena estudiaba en la EES N°16. El miércoles llegó a la puerta del establecimiento junto a su hermana mayor, pero nunca ingresó: dijo que se quedaría a saludar a una amiga.

Según la reconstrucción de los investigadores, la joven se dirigió a la estación de tren y tomó el ramal Merlo-Las Heras del ferrocarril Sarmiento. Una cámara de seguridad la registró caminando sola a las 8:20 con su tarjeta SUBE cargada y $40.000 en efectivo.

Lo que los peritos encontraron en su hogar indicios de que fue planificado. Dejó nueve cartas dirigidas a sus seres queridos, expresando que "quería estar en un lugar tranquilo".

#Merlo ESTABA ANGUSTIADA, DEJÓ NUEVE CARTAS DE DESPEDIDA EN SU HABITACIÓN Y VIAJÓ SOLA SIN USAR LA SUBE: SE CONOCIÓ LA ÚLTIMA IMAGEN DE MAITENA, LA CHICA DE 14 AÑOS QUE ENCONTRARON SIN VIDA EN LAS HERAS En el video de las cámaras se la ve caminando sola, con paso decidido. No… pic.twitter.com/ZBLGimT413

Junto a las cartas había dejado su celular con un papel en el que había anotado su contraseña para que pudieran acceder a él después de su muerte.

Maitena, incluso, dejó e-mails configurados para que se enviaran automáticamente a ciertos destinatarios en fechas posteriores a su fallecimiento.

maitena 3 Conmoción por la muerte de Maitena: la menor dejó 9 cartas y la contraseña de su celular.

El impactante hallazgo en su celular

Al momento de que su familia y la Fiscalía desbloquearon el dispositivo de la menor, encontraron chats con números extranjeros (presuntamente de países limítrofes) que utilizaban nombres ficticios y la incitaban a escaparse.

"Continuamente la instigaban al suicidio y hablaban en la cotidianeidad de la idea de suicidarse como una gracia", reveló su familia en redes sociales y detallaron: "Descubrimos con la Fiscalía y la Policía Científica que gente de la cual no sabemos nombre, sexo ni edad (porque llevan nombres ficticios) indujo a que Maitena se fuera de forma voluntaria. Estos teléfonos son extranjeros, de países limítrofes".

En el caso interviene la UFI N° 8 y la DDI de Morón.

Línea de Prevención del Suicidio - Ayuda a Personas en Crisis

Si vos, algún familiar o allegado tuyo está atravesando una crisis emocional de cualquier tipo, siente que nada tiene sentido o se encuentra atrapado en una situación a la que no le encuentra salida, podés comunicarte al

135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires)

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