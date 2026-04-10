10 de abril de 2026 - 08:59

Qué pasó con Maitena, la adolescente hallada muerta: denuncian que fue instigada al suicidio

La joven de 14 años fue encontrada en un descampado de General Las Heras (Buenos Aires) tras haber desaparecido en la puerta de su colegio. La familia reveló que en su celular hallaron mensajes de números extranjeros que la incitaban a quitarse la vida.

Conmoción en Merlo: hallaron muerta a la adolescente que era buscada y denuncian que fue instigada al suicidio.

Conmoción en Merlo: hallaron muerta a la adolescente que era buscada y denuncian que fue instigada al suicidio.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Maitena Luz Rojas Garófalo, una adolescente de 14 años que había sido vista por última vez el miércoles por la mañana y era desesperadamente buscada en el partido bonaerense de Merlo, fue encontrada sin vida ayer por la tarde colgada de un árbol en un predio rural de la localidad de General Las Heras. La principal hipótesis apunta a un suicidio.

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Una partida planeada

Maitena estudiaba en la EES N°16. El miércoles llegó a la puerta del establecimiento junto a su hermana mayor, pero nunca ingresó: dijo que se quedaría a saludar a una amiga.

Según la reconstrucción de los investigadores, la joven se dirigió a la estación de tren y tomó el ramal Merlo-Las Heras del ferrocarril Sarmiento. Una cámara de seguridad la registró caminando sola a las 8:20 con su tarjeta SUBE cargada y $40.000 en efectivo.

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Lo que los peritos encontraron en su hogar indicios de que fue planificado. Dejó nueve cartas dirigidas a sus seres queridos, expresando que "quería estar en un lugar tranquilo".

Junto a las cartas había dejado su celular con un papel en el que había anotado su contraseña para que pudieran acceder a él después de su muerte.

Maitena, incluso, dejó e-mails configurados para que se enviaran automáticamente a ciertos destinatarios en fechas posteriores a su fallecimiento.

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Conmoción por la muerte de Maitena: la menor dejó 9 cartas y la contraseña de su celular.

Conmoción por la muerte de Maitena: la menor dejó 9 cartas y la contraseña de su celular.

El impactante hallazgo en su celular

Al momento de que su familia y la Fiscalía desbloquearon el dispositivo de la menor, encontraron chats con números extranjeros (presuntamente de países limítrofes) que utilizaban nombres ficticios y la incitaban a escaparse.

"Continuamente la instigaban al suicidio y hablaban en la cotidianeidad de la idea de suicidarse como una gracia", reveló su familia en redes sociales y detallaron: "Descubrimos con la Fiscalía y la Policía Científica que gente de la cual no sabemos nombre, sexo ni edad (porque llevan nombres ficticios) indujo a que Maitena se fuera de forma voluntaria. Estos teléfonos son extranjeros, de países limítrofes".

En el caso interviene la UFI N° 8 y la DDI de Morón.

Línea de Prevención del Suicidio - Ayuda a Personas en Crisis

Si vos, algún familiar o allegado tuyo está atravesando una crisis emocional de cualquier tipo, siente que nada tiene sentido o se encuentra atrapado en una situación a la que no le encuentra salida, podés comunicarte al

135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires)

(011) 5275-1135 o 0800 345 1435 (desde todo el país)

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