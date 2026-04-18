Un asalto a mano armada en Guaymallén y un intento de hurto en pleno centro mendocino ocurrieron en la tarde-noche del vienes. Uno de los delincuentes fue capturado tras una persecución.

Inseguridad en Mendoza: dos detenidos tras robos en una carnicería y un local de ropa.

La jornada del viernes 17 de abril registró dos hechos delictivos en el Gran Mendoza que terminaron con delincuentes detenidos. Los episodios ocurrieron en jurisdicciones de Guaymallén y la Capital.

Violento asalto en una carnicería de Guaymallén Cerca de las 20:12, dos delincuentes con los rostros cubiertos irrumpieron en una carnicería ubicada en la esquina de la intersección de las calles Azcuénaga y Elpidio González.

Armados con pistolas, los asaltantes redujeron a la empleada, una joven de 21 años, y la obligaron a desplazarse hacia la parte trasera del comercio. En cuestión de minutos, los malvivientes se alzaron con un botín compuesto por dinero en efectivo, una balanza comercial y un teléfono celular, para luego darse a la fuga.

Tras un rápido llamado al 911, personal de la Comisaría 44° montó un operativo en las inmediaciones. Por las características aportadas por la víctima, los efectivos lograron interceptar a uno de los sospechosos, un joven de 24 años identificado como E. M. L. G., quien fue trasladado a sede judicial.

Persecución y detención en microcentro Unas horas antes, a las 18:45, se produjo otro incidente en el corazón comercial de la Ciudad de Mendoza. Un hombre de 37 años ingresó a un local de ropa en la calle Lavalle e intentó sustraer mercadería ocultándola entre sus prendas.

La maniobra fue advertida, lo que motivó que el sospechoso emprendiera la huida hacia el este. Sin embargo, efectivos que patrullaban la zona lograron alcanzarlo en el cruce de las calles Rioja y Lavalle. El imputado, identificado como F. A. G., fue requisado en el lugar, donde se recuperaron las prendas robadas. El caso quedó caratulado como robo en grado de tentativa.