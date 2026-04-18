Buscan a un hombre de 51 años que desapareció hace 4 días en Godoy Cruz

En las últimas horas, comenzó una intensa búsqueda para dar con el paradero de Francisco José Vicens de 51 años. El hombre fue visto por última vez el martes 14 de abril en barrio Paulo VI de Godoy Cruz, donde vive con su madre. Familiares del hombre radicaron la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal y pidieron la colaboración de la ciudadanía para dar con su paradero.
Según detalló su hermano Javier a Los Andes, una vecina manifestó que lo vio salir de casa como de costumbre aquel martes, pero desde entonces no regresó. Asimismo, comentó que otro hermano vive en un departamento aledaño y tampoco tiene información sobre su paradero.
Francisco Vicens- desaparecido
Francisco José Vicens fue visto por última vez el martes 14 de abril
Gentileza
"Estamos consternados, no sabemos dónde buscar. Hicimos la denuncia pero la Policía tampoco tiene datos, dicen que están investigando", expresó Javier. Además, aseguró que no tienen conocimiento sobre qué vestimenta tenía al momento de salir de su casa, pero aseguraron que se fue sin sus pertenencias.
"Cuando fuimos a la casa estaba su celular ahí, apagado. También estaban sus documentos y tarjetas", señaló Vicens.
Por otro lado, su hermano brindó datos que, hasta el momento, él y su familia desconocían. "Averiguamos que Francisco tiene deudas en el banco, pero no entendemos qué pudo pasar. Él siempre fue muy prolijo, nunca debió nada", expresaron.
Francisco Vicens-
Buscan desesperadamente a un hombre de 51 años
Asimismo, Javier aseguró que su hermano había renunciado a su trabajo hacia un tiempo, y que desde la empresa tampoco saben dónde está. "Mi otro hermano llamó al lugar y le dijeron que había renunciado por una operación de riñones, algo que nos pareció extraño", manifestó
Dónde comunicarse para aportar datos
Franciso Vicens es de contextura delgada, mide 1,73 y tiene barba. Cualquier información, comunicarse inmediatamente al 911 o dar aviso a sus familiares: Jesús (2616985500) y Javier (2617011646).