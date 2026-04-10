"Están jugando con mi vida": la última frase que envió el hombre desaparecido hace cuatro días en San Martín

La búsqueda de Jesús Sebastián Esquivel, el hombre de 35 años desaparecido desde el lunes en San Martín, sumó en las últimas horas nuevos elementos que mantienen en vilo a la investigación y refuerzan la hipótesis de que podría haberse desplazado hacia la zona de El Carrizal.

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Durante la jornada de ayer, la Policía de Mendoza desplegó un amplio operativo con todos los recursos disponibles. Helicópteros, drones, perros de rastreo y personal especializado recorrieron distintos sectores comprendidos entre el dique Benegas, El Carrizal y la zona de Los Árboles , en el departamento de Rivadavia.

Los rastrillajes se concentraron en esas áreas luego de que surgieran indicios que ubicarían al hombre en ese sector tras su desaparición. Incluso, el jefe de fiscales, Oscar Sívori, estuvo presente en el lugar supervisando las tareas.

Uno de los datos más relevantes surgió del testimonio de una vecina de Los Árboles, quien aseguró haber visto el miércoles por la mañana a un hombre circulando en bicicleta cuyas características coinciden con las de Esquivel. Según relató, vestía pantalón cargo verde militar, buzo azul con el logo de Adidas y alpargatas azules, la misma ropa que llevaba el día en que fue visto por última vez.

A esto se suma el análisis de telefonía, que también orientó la búsqueda hacia esa zona. Fuentes de la investigación indicaron que el celular de Esquivel habría emitido señal durante varios días posteriores a su desaparición, con registros que coinciden con los lugares donde se realizaron los últimos operativos.

El caso genera una fuerte preocupación, no solo por la desaparición en sí, sino también por los mensajes que el hombre envió antes de perder contacto. En uno de ellos, dirigido a su familia, escribió: “Están jugando con mi vida”, frase que encendió la alarma y que es considerada clave por los investigadores.

Además, se trabaja en el análisis de su entorno personal y en la posibilidad de acceder a sus dispositivos electrónicos, con la expectativa de encontrar información que permita esclarecer qué ocurrió en las horas previas a su desaparición.

La desaparición de Jesús Esquivel

Esquivel había sido visto por última vez el lunes 6 de abril alrededor de las 17.30, cuando salió de su domicilio en calle Balcarce, en la ciudad de San Martín, a bordo de una bicicleta de carrera marca Venzo con destino a un taller de reparación cerca del Museo Las Bóvedas. La última comunicación se registró cerca de las 22.00 de ese mismo día.

Mientras continúa la intensa búsqueda, las autoridades reiteraron el pedido de colaboración a la comunidad. Cualquier información, por mínima que sea, puede resultar clave y debe ser comunicada de inmediato al 911 o en la comisaría más cercana.

La familia, en tanto, insiste en la difusión del caso con la esperanza de que algún dato permita dar con su paradero lo antes posible.