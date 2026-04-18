18 de abril de 2026 - 14:44

Conducía con casi el triple de alcohol permitido, perdió el control y chocó contra un árbol en Las Heras

Ocurrió durante la madrugada de este sábado. En el vehículo viajaban tres personas que sufrieron politraumatismos.

Conducía con casi el triple de alcohol permitido, perdió el control y chocó contra un árbol en Las Heras.

Conducía con casi el triple de alcohol permitido, perdió el control y chocó contra un árbol en Las Heras.

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Archivo Los Andes
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un siniestro vial tuvo lugar en los primeros minutos de este sábado en el departamento de Las Heras, cuando una mujer perdió el dominio de su vehículo y terminó impactando de frente contra un árbol. Tras el choque, se confirmó que la conductora manejaba bajo los efectos del alcohol.

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El hecho se registró a las 00:27 en la intersección de las calles Independencia y Roosevelt. Según el informe policial, el vehículo circulaba por Independencia cuando la mujer al volante, de 35 años, perdió el control del rodado.

El auto impactó primero contra el cordón de la acequia y luego terminó estrellándose contra un árbol. Con ella viajaban tres ocupantes, quienes sufrieron heridas de diversa consideración.

Al arribar el personal de Tránsito Municipal al lugar, se le realizó el test de alcoholemia a la conductora. El resultado fue de 1,46 gramos de alcohol en sangre, una cifra que casi triplica el límite permitido por la ley (0,5 g/l).

En el lugar trabajó el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que asistió a las tres mujeres y procedió a su traslado a un centro asistencial con diagnósticos de politraumatismos.

El vehículo fue secuestrado y se iniciaron actuaciones en el ámbito contravencional.

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