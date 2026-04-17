17 de abril de 2026 - 11:49

Allanamientos en Las Heras por narcomenudeo: 4 detenidos y recibimiento con "lluvia de piedras"

Personal de Infantería y grupos especiales debieron actuar para contener la resistencia de algunos vecinos del barrio Cinco Mil Lotes y zonas aledañas. Durante el procedimiento incautaron armas y drogas.

Imagen ilustrativa. Gobierno de Mendoza

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

En el marco de una investigación por venta de estupefacientes, la Policía Contra el Narcotráfico (PCN) de Mendoza llevó adelante allanamientos simultáneos en el barrio Cinco mil lotes de Las Heras y zonas cercanas, logrando detener a cuatro individuos que se dedicaban al narcomenudeo en distintos sectores de la zona allanada.

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La medida tuvo un importante rechazo por parte de los vecinos, que recibieron a los policías con una “lluvia de piedras”, por lo que debió participar en el operativo personal de Infantería y del grupo GES, que debió usar granadas de gas lacrimógeno y armas largas con cartuchos de posta de goma.

Las medidas fueron ordenadas por la Justicia Federal, luego de tareas investigativas que permitieron identificar domicilios utilizados para la comercialización de droga y el resguardo de armas y dinero.

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Los elementos incautados en Las Heras. Ministerio de Seguridad y Justicia.

Los elementos incautados en Las Heras. Ministerio de Seguridad y Justicia.

Como resultado del operativo, cuatro personas fueron detenidas y quedaron a disposición de la Justicia. Según la investigación, la actividad estaba coordinada por una mujer que operaba sobre distintos puntos de venta dentro del barrio, indicaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.

Durante los procedimientos, el personal policial secuestró más de 300 gramos de cocaína, dosis de marihuana, $ 2 millones, teléfonos celulares, elementos de fraccionamiento y un vehículo utilizado en la actividad.

Además, se incautaron armas de fuego de distintos calibres —entre ellas, dos pistolas y un revólver— junto con cargadores y municiones, lo que da cuenta del nivel de peligrosidad con el que operaba la estructura.

Uno de los domicilios allanados no registró secuestros ni medidas adicionales, conforme a las directivas judiciales.

El operativo contó con la participación de la UAP, Infantería y grupos especiales, y se desarrolló en un contexto de fuerte hostilidad en la zona, lo que requirió reforzar la seguridad para garantizar el cumplimiento de las medidas.

Oficialmente, se informó que el procedimiento se enmarca en las acciones sostenidas para intervenir en zonas donde se detecta actividad vinculada al narcomenudeo, con presencia policial y coordinación con la Justicia para avanzar sobre estructuras que afectan la seguridad de los vecinos.

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