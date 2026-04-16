Una flamante funcionaria de Las Heras se anotó como candidata a vicerrectora de la UNCuyo

Las elecciones en la UNCuyo suman a cada momento un nuevo atractivo. No sólo el oficialismo actual (Interclaustro conducido por el radicalismo) se presentaría a las urnas dividido y habría varios candidatos opositores para el rectorado, sino que hasta una funcionaria municipal acaba de sumarse a la vasta y diversa oferta electoral.

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Se trata de Jimena Estrella , flamante secretaria de de Desarrollo Económico del municipio de Las Heras. Se precipitaron dos cosas casi en simultaneo para ella: Estrella empezó a trabajar para el intendente radical Francisco Lo Presti el 1 de abril y poco después le ofrecieron una candidatura. A las dos cosas dijo que sí .

Estrella será la compañera de fórmula de Ismael Farrando en el espacio denominado "Trayectoria y Renovación" . Los dos son docentes y exfuncionarios de la UNCuyo . Ambos trabajaron también con el exrector Daniel Pizzi , quien estuvo a cargo de "una gestión con errores y aciertos, pero plural en todos los términos" , según definió Estrella.

La secretaria de Desarrollo Económico de Las Heras aclaró que, cuando Lo Presti le ofreció el cargo en el municipio, lo de la UNCuyo todavía "estaba verde" .

"Al momento de conversar con el intendente hablamos sobre la posibilidad de participar en las elecciones en la UNCuyo , pero no había nada concreto", explicó.

"Lo de la universidad estaba verde, no aparecía una propuesta diferente. Pero Francisco sabía que era algo que me interesaba", se explayó Estrella ante la consulta de este diario. Y agregó: "Está haciendo mucho Francisco en Las Heras. Le dije al intendente 'te acompaño', pero al poco tiempo Ismael (Farrando) me hace la propuesta de la candidatura y entendí que era la oportunidad de brindar mis conocimientos en la universidad".

Estrella señaló que transitará la campaña electoral sin renunciar al cargo de funcionaria municipal. Si la fórmula que integra con Farrando ganara elecciones de la UNCuyo, que se realizarán el próximo 9 de junio, entonces sí dejará el puesto en Las Heras.

"Voy a seguir cumpliendo mis funciones de secretaria de Desarrollo Económico y mi cargo docente que ya estaba reducido en dedicación. Si el escenario es el esperado, voy a conducir la universidad, porque ambas tareas son full time. Las tareas de campaña, en cambio, no son full time", afirmó.

La funcionaria sostuvo que el momento actual es "en general complejo para las universidades. Acá se suma que hay muchos candidatos, pero faltaba una propuesta bien universitaria. Porque más allá de las afinidades (políticas) de cada uno, nosotros nos identificamos bien con la universidad".

Nueva fórmula para la UNCuyo

En su presentación oficial, la fórmula "Trayectoria y Renovación" para las elecciones de la UNCuyo informa que se propone "consolidar una universidad pública, gratuita y de calidad, profundamente comprometida con la sociedad y con el desarrollo regional y nacional".

También señala que "el eje central de la propuesta es recuperar la convivencia democrática institucional, fortalecer el diálogo entre los distintos claustros y garantizar un gobierno universitario basado en el respeto, la participación y la transparencia".

"Uno de los ejes prioritarios será trabajar sobre la permanencia y el egreso estudiantil, fortaleciendo las políticas de acompañamiento académico y promoviendo condiciones que aseguren trayectorias educativas exitosas. En ese marco, también se proyecta el desarrollo de nuevas ofertas formativas, innovando tanto en contenidos como en metodologías de enseñanza", dice más adelante el comunicado con la presentación de la fórmula.

Farrando se presenta como un académico y gestor universitario con amplia trayectoria: fue secretario de Relaciones Institucionales, Asuntos Legales, Administración (2019-2022) y Planificación de la UNCuyo y decano de la Facultad de Derecho por dos mandatos. Ha desarrollado funciones de docencia, investigación y gestión.

Por su lado, Estrella (María Jimena Estrella Orrego es el nombre completo) es doctora en Economía y Política Agraria, magíster en Integración Regional y licenciada en Administración. Fue secretaria de Investigación Internacional y Posgrado del Rectorado durante dos periodos (2016-2022). Se desempeña además como profesora adjunta efectiva de la cátedra de Prospectiva, Proyectos e Innovación en la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCuyo, en la cual ha integrado la gestión durante los últimos cuatro años.