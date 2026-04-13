La rectora Esther Sanchez irá por la reelección en la UNCuyo y cruje el oficialismo universitario

La rectora de la UNCuyo , Esther Lucía Sanchez , anunció este lunes que irá a la relección en los próximos comicios universitarios, previstos para el martes 9 de junio . Esta noticia coloca al borde de la ruptura al oficialismo universitario, llamado Interclaustro , ya que por su lado el actual vicerrector, Gabriel Fidel , también se ha lanzado para competir por el mismo cargo.

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Sanchez eligió como compañero de fórmula al actual decano de la Facultad de Ciencias Médicas, Roberto Miatello . En tanto, por su lado, Fidel informó tiempo atrás que hará binomio con María Flavia Filippini, decana de la facultad de Ciencias Agrarias.

Tras conocerse la noticia de que Sanchez va por la reelección , desde el sector de Fidel confirmaron su candidatura a rector . El exfuncionario y exlegislador nacional por el radicalismo haría su acto de lanzamiento el próximo fin de semana.

Sanchez llegó al rectorado de la UNCuyo con el respaldo del presidente de la Cámara de Diputados, el cornejista Andrés Lombardi ; mientras que Fidel está juntando sus propios apoyos. Hace poco consiguió uno muy importante: Franja Morada , la histórica agrupación del radicalismo universitario.

Por su lado, la oposición tiene en principio cinco candidatos: Adriana García, Javier Ozollo, Fernanda Bernabé, Juan Carlos Aguiló y Manuel Cuervo . La intención es apostar a la unidad de dirigentes que militan en el PJ, el kirchnerismo, la izquierda y Libres del Sur , y que haya una sola fórmula. En principio, ese binomio podría estar integrado por García y Ana Sisti , decana de la Facultad de Educación.

El lanzamiento de Esther Sanchez en la UNCuyo

El texto con el anuncio de la candidatura de Esther Sanchez a la reelección dice que la rectora llevó adelante "una gestión austera que logró potenciar un presupuesto insuficiente para funcionar logrando transformaciones innovadoras en lo académico" en medio de "la peor crisis de la historia de las universidades públicas en Argentina".

Sanchez reconoció en este contexto "el esfuerzo de docentes y no docentes que trabajaron con compromiso a pesar de salarios deprimidos, ya que para recuperar el poder adquisitivo perdido, los salarios universitarios deberían experimentar una recomposición del 47,3%".

Recordó también que "el Gobierno Nacional se niega a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y la indicación judicial de que debe aplicarse de inmediato".

Se atribuye además el comienzo de "una transformación académica que se planteó en 2022 como indispensable para adecuar la oferta formativa de la universidad a nuevas demandas sociales y sujetos de aprendizaje". También informa que "se han modificado 48 planes de estudio, 22 de ellos en el 2025, constituyendo el ritmo de actualización curricular más grande de la historia de la UNCuyo".

Esther Sanchez es contadora pública nacional, egresada de la UNCuyo. Desde el 16 de agosto de 2022 se desempeña como rectora, elegida por voto directo. Antes de asumir ese cargo, fue decana de la Facultad de Ciencias Económicas, entre 2014 y 2022.

Por su lado, Roberto Miatello es farmacéutico nacional y doctor en Bioquímica por la Universidad Juan Agustín Maza, además de ser un especialista en docencia universitaria. En 2018 fue elegido como decano de la Facultad de Ciencias Médicas y tuvo dos períodos.

Fue, además, director de la carrera de Doctorado en Ciencias Biológicas de la UNCuyo.