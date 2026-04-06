Elecciones UNCuyo: la Franja Morada definió su apoyo y presiona al oficialismo para definir la fórmula

La Universidad Nacional de Cuyo se encuentra en etapa de definiciones y el mapa político comienza a esclarecerse de cara a las elecciones del 9 de junio . En este contexto, la regional Mendoza de la Franja Morada decidió acompañar la fórmula de Gabriel Fidel y María Flavia Filippini para el rectorado y el vicerrectorado.

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La postura de la agrupación reformista se da en medio de las negociaciones internas del oficialismo universitario nucleado en el Interclaustro . Tal como sucedió en 2022, la Franja volvió a respaldar la precandidatura del actual vicerrector y, en esta oportunidad, sumó también su apoyo a la decana de Ciencias Agrarias, con quien compartirá fórmula.

El pasado viernes, la agrupación realizó un plenario —instancia de debate interno— en el que abordó el rol que tendrá en estas elecciones y definió a qué precandidatura brindará su apoyo.

“ De manera unánime resolvimos que la candidatura de Gabriel Fidel y María Flavia Filippini para el rectorado de la UNCuyo es garantía de nuestro proyecto”, señalaron desde la Franja en un posteo en su cuenta de X.

En la misma línea, remarcaron: “Como reformistas tenemos la necesidad de construir nuevos liderazgos con gestión estratégica y visión de futuro, asumiendo el compromiso de estar al servicio de la sociedad”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FranjaMendoza/status/2040154903494967396&partner=&hide_thread=false Reformismo y continuidad para una universidad que mira al futuro Como estudiantes, sabemos la importancia de la construcción colectiva para la UNCUYO que queremos. pic.twitter.com/Lltr1kpzx1 — Franja Morada Mendoza (@FranjaMendoza) April 3, 2026

En el oficialismo universitario aguardaban el pronunciamiento de la Franja Morada por su llegada y vinculación con el estudiantado. Actualmente, el brazo universitario del radicalismo conduce cuatro centros de estudiantes, a los que se suman otros cuatro liderados por agrupaciones reformistas.

De esta manera, Fidel —quien formó parte de la Franja Morada y llegó a ser presidente del centro de estudiantes en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales— se aseguró un respaldo clave en su puja por el rectorado.

Interclaustro: la mesa de dialogo en espera

Mientras tanto, en el oficialismo esperan la conformación de una mesa de diálogo con decanos y referentes de los claustros para ordenar la discusión y avanzar hacia una fórmula de consenso. La estrategia apunta a ampliar el espacio y evitar tensiones internas.

El foco está puesto en el Interclaustro, donde el oficialismo atraviesa una discusión central: si la rectora Esther Sánchez irá por la reelección o si dará un paso al costado. En ese escenario, el vicerrector Gabriel Fidel aparece como principal alternativa.

Las opciones concretas giran en torno a Sánchez o a un dirigente de su entorno, con base en la Facultad de Ciencias Económicas. Allí aparece el decano Miguel González Gaviola, quien además analiza su propia reelección en un contexto en el que podría emerger una alternativa libertaria.

En paralelo, la fórmula que más circula es la de Fidel junto a la decana de Ciencias Agrarias, María Flavia Filippini. También reaparece el nombre del exdecano de Derecho, Ismael Ferrando, aunque con menor respaldo interno.

Gabriel Fidel y María Flavia Filippini El actual vicerrector de la UNCuyo, Gabriel Fidel junto con la decana de la Facultad de Ciencias Agrarias, María Flavia Filippini.

¿Hay fórmula en el peronismo?

Para estas elecciones, el peronismo universitario volvió a abroquelarse en un frente que reúne al kirchnerismo, parte de la izquierda y exintegrantes del Interclaustro, denominado “ADN Universidad”.

Sin embargo, este nuevo frente no está exento de tensiones y presenta una sobreoferta de precandidatos. Hasta ahora hay al menos cinco nombres: Fernanda Bernabé, Adriana García, Javier Ozollo, Manuel Cuervo y Juan Carlos Aguiló.

Los Andes pudo saber que ya hay una fórmula que va ganando terreno en la oposición: la histórica dirigente de la Facultad de Filosofía y Letras, Adriana García, quien iría por un cuarto intento al rectorado.

En esta ocasión, estaría acompañada por la actual decana de la Facultad de Educación, Ana María Sisti. La profesora de sordos y terapeuta del lenguaje en los últimos años se mostró crítica de la gestión de Esther Sánchez, aunque siempre se mantuvo cercana al Interclaustro.

La decana de la Facultad de Educación Ana Sisti La decana de la Facultad de Educación, Ana Sisti junto con la rectora de la UNCuyo, Esther Sánchez.

No obstante, esa posibilidad ha generado malestar interno en el frente, donde remarcan que “ninguno de los espacios” ha sido consultado y que “no se ha tratado” en las instancias de discusión. A la espera del anuncio oficial de esta fórmula, se prevé que García y Sisti realicen alguna aparición pública durante la semana.

Uno de los puntos que resaltan en el campus universitario es que, “históricamente”, ambas facultades han estado enfrentadas por las “competencias” tanto del nombre como de las carreras de Ciencias de la Educación.

“Antes se peleaban por el nombre de la facultad y para ver quién se quedaba con la carrera de Educación; ahora quieren compartir una fórmula. La política da para todo”, ironizó un integrante de ADN Universidad ante la consulta de este medio.

De concretarse, la candidatura de Sisti podría generarle un “dolor de cabeza” en su facultad, ya que la lista “de unidad” que aspira al decanato —conformada por Gabriela Griffouliere y Aldo Altamirano— podría enfrentar a un competidor proveniente del oficialismo universitario.

Esta semana habrá fuerte movimiento en el frente opositor, donde el sector que impulsa una nueva candidatura de García buscará sumar el acompañamiento del resto de los precandidatos. Sin embargo, no parece una tarea sencilla.

Desde el entorno de Ozollo remarcan que “no se bajarán por nada” y sostienen su intención de competir por el rectorado en los próximos cuatro años. En tanto, en el espacio Nexo, que impulsa a Cuervo, continúan promoviendo la precandidatura del docente de Ciencia Política y Administración Pública en redes sociales.

Con mayor cautela se posicionan Aguiló y Bernabé, quienes aguardan un nuevo encuentro de los referentes del frente para dirimir las candidaturas. La Junta Electoral de la UNCuyo estableció el 29 de abril como fecha límite para el cierre de listas.