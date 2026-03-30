Cuenta regresiva en la UNCuyo: los nombres que suenan, la candidatura que no fue y las dudas en la oposición

La Universidad Nacional de Cuyo atraviesa un proceso electoral que entra en etapas de definiciones. En el campus se discute quién conducirá la casa de estudios durante los próximos cuatro años y empiezan a perfilarse algunos nombres. Las elecciones están previstas para el 9 de junio .

Es oficial: la UNCuyo fijó las fechas de las elecciones y comienza a moverse el escenario político

La UNCUYO pone en marcha sus elecciones 2026: el 9 de junio se definirá el nuevo rectorado

A poco más de un mes del cierre de listas — fijado para el 29 de abril —, se anticipan semanas de fuerte movimiento para definir las candidaturas al rectorado, tanto en el oficialismo como en la oposición .

Aunque esta semana es más corta por los feriados de Semana Santa, en el ámbito universitario aseguran que “ la que viene se puede empezar a definir todo ”.

El foco está puesto en el Interclaustro , donde el oficialismo atraviesa una discusión clave: si la rectora Esther Sánchez irá por la reelección o si dará un paso al costado. En ese escenario, el vicerrector Gabriel Fidel aparece como principal alternativa.

“Hay quienes creen que nos vamos a fracturar, pero no va a ocurrir . Es cuestión de paciencia”, señalan desde el espacio.

Por ahora, las opciones concretas giran en torno a Sánchez o a un dirigente de su entorno, con base en la Facultad de Ciencias Económicas. Allí aparece el decano Miguel González Gaviola, que además analiza su propia reelección en un contexto donde podría emerger una alternativa libertaria.

En paralelo, la fórmula que más circula es la de Fidel junto a la decana de Ciencias Agrarias, María Flavia Filippini. También reaparece el nombre del exdecano de Derecho, Ismael Ferrando, aunque con menor respaldo interno.

Gabriel Fidel y María Flavia Filippini El vicerrector, Gabriel Fidel junto con la decana de la Facultad de Ciencias Agrarias, María Flavia Filippini.

En este contexto, el oficialismo impulsa una mesa de diálogo con decanos y referentes de los claustros para ordenar la discusión y definir una fórmula de consenso. La estrategia apunta a ampliar el espacio y evitar tensiones.

“Preferimos trabajar en acuerdos, aunque demore un poco más, para construir algo más plural”, señalan desde el vicerrectorado. También plantean la intención de sumar sectores opositores y “terminar con la partidización” de la universidad.

Aun así, persisten reparos internos, especialmente hacia el liderazgo de Económicas. Pese a eso, coinciden en que “no hay margen para una ruptura”.

En paralelo, la Franja Morada definirá su posicionamiento en los próximos días. En 2022 respaldó de forma unánime a Fidel y actualmente conduce cuatro centros de estudiantes, sumado a otros cuatro que son liderados por agrupaciones reformistas.

Esther Sánchez - Miguel Gónzales Gaviola La rectora Esther Sánchez, junto con el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Miguel González Gaviola.

Libertarios sin candidato a rector

En el inicio del año tomó fuerza la posibilidad de una lista alineada a La Libertad Avanza, en el marco de una estrategia nacional impulsada por Karina Milei para desembarcar en las universidades.

Incluso se mencionó a la diputada Mercedes Llano como posible candidata a rectora, pero este fin de semana, la dirigente desmintió en redes sociales esa versión en medio de la tensión entre el sistema universitario y el Gobierno nacional.

La posibilidad de que la legisladora nacional encabezara la lista para el rectorado fue deslizada por los mismos dirigentes libertarios que están ocupados del armado en la UNCuyo.

Ya con al negativa de la dirigente demócrata, todo indica que el espacio libertario sí presentará listas en algunas facultades para disputar los decanatos y en los claustros para el Consejo Superior, pero sin candidato a rector.

Mercedes Llano La diputada nacional del Partido Demócrata, Mercedes Llano, descartó ser candidata a rectora por una lista libertaria.

ADN Universidad y la interna opositora

En la oposición, el frente ADN Universidad comenzó a tomar forma, agrupando a sectores del peronismo, el kirchnerismo, parte de la izquierda y exintegrantes del Interclaustro.

El armado, sin embargo, no está exento de tensiones. Algunos dirigentes cuestionaron que el nombre del espacio se definiera sin consenso y admiten diferencias internas en la conducción. El eje de campaña apunta contra el oficialismo, con críticas a la injerencia del Gobierno provincial y a la gestión universitaria.

En este escenario, aparece una sobreoferta de candidatos. Hasta ahora hay al menos cinco nombres: Fernanda Bernabé, Adriana García, Javier Ozollo, Manuel Cuervo y Juan Carlos Aguilló.

Adriana García, candidata para la UNCuyo. Adriana García, en las elecciones 2022 cuando fue candidata a recotra en la UNCuyo.

Bernabé asoma como una de las mejor posicionadas, con respaldo del PJ y sectores académicos. García, en tanto, mantiene alto nivel de conocimiento, aunque con el desgaste de intentos anteriores. Ozollo se sostiene como opción competitiva, mientras que Cuervo y Aguilló aparecen más relegados.

El nombre de Cuervo es impulsado por un nuevo espacio peronista y cuenta con el respaldo de La Cámpora, denominado, Nexo,que busca renovar la dirigencia del PJ dentro de la universidad.

Así, la disputa se concentra en tres nombres, con negociaciones abiertas para alcanzar una fórmula de unidad. “Si se rompe, no será en cinco partes, como mucho en dos”, advierten dentro del frente. La hipótesis más fuerte es una fórmula conjunta entre Bernabé y García, aunque sin definiciones.

Mientras tanto, avanzan en la elaboración de un plan de gobierno, pero el principal desafío sigue siendo político: evitar la fragmentación.

“Todos apostamos a no romper. El objetivo es tener una fórmula competitiva”, resumen desde el espacio.