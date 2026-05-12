Marcha universitaria en Mendoza: más de 15.000 personas y sin acto final

Por cuarta vez la comunidad universitaria del país y de Mendoza salió a la calle para reclamar por el financiamiento y el atraso en los salarios. Banderas, bombos, cantos, agradecimientos, historias, abrazos, pesares, preocupación, bonos de sueldo cortos, se congregan en una multitud que marchó por las calles mendocinas para defender a la universidad pública.

En la previa de una nueva marcha universitaria, el Gobierno concretó un nuevo recorte de $78.000 millones

En la provincia, más de 15.000 mil personas marcharon hasta la plaza Independencia. Habían partido cerca de 10.000 partieron desde el campus de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) al comienzo de la manifestación y el resto se fue sumando a lo largo del trayecto.

Sucede en el marco de las políticas de recortes del gobierno de Javier Milei , que tuvo a este sector entre sus principales víctimas a poco de andar su gestión. Incluso ha sostenido su postura, pese a la sanción de la ley de Financiamiento Universitario en el Congreso, a la que el gobierno se ha opuesto y que no cumple.

I Organizaciones estudiantiles, gremios docentes y profesionales de distintos sectores marchan este martes a Plaza de Mayo para reclamar que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, que fue aprobada por el Congreso en agosto de 2025. pic.twitter.com/O1yOeiyaBW

Participación masiva: la marcha universitaria en Mendoza

Con las autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) a la cabeza de la marcha, referentes de las diferentes facultades, alumnos, familias, docentes, no docentes, egresados y ciudadanos en general fueron parte de la multitudinaria columna. También se sumó la Universidad Tecnológica Nacional, Regional Mendoza, grupo encabezado por sus autoridades.

Otro tanto se replicó en el resto de las provincias, con centro neurálgico en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Gente de todas las edades se sumó a la caravana, que contó con mucha presencia de personas mayores, ex docentes, abuelas y abuelos, ex estudiantes universitarios y también muchas madres y padres con hijos cursando el nivel secundario, que acompañaron el reclamo en defensa de la universidad pública.

Los más jóvenes encendieron el peregrinaje con su fervor juvenil, cánticos, redoblantes y bailes. Además, muchos que no pudieron dejar a sus niños pequeños, los llevaron mientras que otros los hicieron parte por elección, por considerar que era importante hacerlos parte. Por eso, se observaron cochecitos, niños caminando, o bebés en brazos.

Entre las imágenes que dejó la movilización, se destacaron los mates en la mano, los reencuentros después de mucho tiempo, bicicletas llevadas a pie y un clima de unidad por encima de las diferencias.

Incidentes durante la marcha

La columna se desplazó por media calzada para evitar cortar el tránsito, y fue acompañada por mucha presencia policial. Sin embargo, aunque todo el trayecto había transcurrido con tranquilidad, cuando ya la parte de adelante de la marcha había llegado al punto de encuentro, se vivió un momento de tensión entre los manifestantes y la Policía.

Quienes iban al final, pertenecientes a la agrupación interfacultades, recibieron gas pimienta cuando ocuparon más de la mitad de la calzada. Según relataron, incluso una trabajadora de prensa comunitaria recibió el disparo directamente en la cara. Varias personas se vieron seriamente afectadas y debieron ser asistidas y trasladadas por sus compañeros

A diferencia de lo que sucedió en las tres ediciones anteriores, esta vez no hubo un acto final institucional como cierre en la plaza Independencia. En su lugar, tomaron la palabra referentes de distintos gremios, que reclamaron que ni siquiera se había montado un escenario. Según explicaron desde la UNCuyo , no se había logrado acuerdo para la realización del acto en la Comisión del Consejo Superior, encargada de la organización de la marcha, y conformada por los referentes de todos los claustros.

Hay que analizar esto en el marco del contexto. Por un lado, la UNCuyo se encuentra en pleno proceso preeleccionario lo que enciende las susceptibilidades políticas. Esto con el plus de que muchos funcionarios actuales también son candidatos. Pero no puede soslayarse la incidencia de lo ocurrido en la última marcha se setiembre. En la ocasión, la rectora, Esther Sánchez, vivió un momento verdaderamente incómodo, cuando fue muy abucheada durante su alocución, por miembros de agrupaciones políticas opositoras.

Cuarta marcha universitaria en Mendoza en reclamo por el financiamiento y el atraso en los salarios Cuarta marcha universitaria en Mendoza en reclamo por el financiamiento y el atraso en los salarios Ramiro Gómez / Los Andes

El punto de partida de la marcha universitaria

La convocatoria en Mendoza había sido a las 16 en el ingreso al campus de la UNCuyo. Desde allí la columna se trasladó por la calle Carlos Lencinas, del parque General San Martín, y luego prosiguió por avenida Libertador para continuar por Emilio Civit y Sarmiento.

Como en las tres anteriores oportunidades, el punto de llegada fue la Plaza Independencia, que generosa en su espacio recibió a los reclamantes.

Cuarta marcha universitaria en Mendoza en reclamo por el financiamiento y el atraso en los salarios Cuarta marcha universitaria en Mendoza en reclamo por el financiamiento y el atraso en los salarios Ramiro Gómez / Los Andes

Tal cual viene sucediendo, marcha tras marcha, desde la primera vez; la convocatoria está acompañada por un amplio despliegue policial y el infaltable vallado.

La primera marcha federal universitaria se realizó el 24 de abril de 2024, cuando en Mendoza 40.000 almas levantaron su voz para reclamar por la falta de actualización del presupuesto universitario que devino en recorte.

La segunda fue en octubre de ese año, mientras que la tercera fue en setiembre pasado.

El reclamo de las universidades

Convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la medida busca frenar lo que los rectores califican como una situación crítica. Esto, fundamentalmente a partir del congelamiento del presupuesto en 2024 (se prorrogó el de 2023, que había sido aprobado a fines de 2022, en un contexto de altísima inflación) y que solo ha tenido leves ajustes. En ese marco, y no sin vericuetos, el Congreso aprobó la Ley de Financiamiento Universitario, que propiciaban las universidades para tener garantías. Ley que el gobierno nacional se ha negado a cumplir dado que advierte que esto impactaría gravemente las cuentas fiscales.

Los datos que manejan las casas de altos estudios son elocuentes: entre 2023 y 2026, las transferencias del Estado nacional a las universidades registraron una caída real acumulada del 45,6%. Según advierten desde el sector, este recorte posiciona a la Argentina entre los países del continente que menos recursos destinan a la educación superior, poniendo en jaque el desarrollo académico y científico.

El conflicto no solo pasa por los edificios y los gastos de funcionamiento; el factor humano es el más golpeado. Entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, los salarios de docentes y no docentes sufrieron una pérdida del poder adquisitivo del 32%.

Esta erosión salarial, según plantean, ha dejado al sistema con los haberes más bajos de los últimos 23 años. Por este motivo, la comunidad académica exige que el Gobierno Nacional acate el fallo judicial que ordenó la recomposición de los sueldos, como así también de las becas estudiantiles y los fondos para el funcionamiento diario de las instituciones.

La previa de la marcha se vivió intensamente en el ecosistema digital. Las redes sociales se convirtieron en un nodo de repercusión donde los usuarios manifiestan su adhesión y los propios trabajadores de la educación exponen la crudeza de la crisis: muchos han optado por subir sus bonos de sueldo para visibilizar los "magros salarios" que perciben.