Cruces en Guaymallén por un proyecto para bajarles el sueldo al intendente y los concejales

El concejal de Guaymallén, Miqueas Burgoa (UCR) , famoso por haber protagonizado una alcoholemia positiva el año pasado y resistirse a dejar su banca , presentó un proyecto de ordenanza para bajar la dieta del Intendente y de los integrantes del Concejo Deliberante . Lo llamativo es que la iniciativa llega a días de dejar su banca .

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Entre sus fundamentos, Burgoa propone “ reducir el tope del Intendente Municipal (Categoría 69) al setenta por ciento (70%) de lo percibido por el Gobernador de la Provincia (actualmente en el 95%) , y fijar la dieta de los Concejales (Categorías 58 y 59) en el setenta por ciento (70%) de lo percibido por el Intendente ”.

El proyecto se fundamenta en el impacto de la situación económica nacional sobre las finanzas municipales . Según el texto, “la reducción drástica del consumo ” ha afectado los niveles de coparticipación, lo que “ impacta gravemente en las finanzas locales , comprometiendo el desarrollo de la obra pública y la prestación de servicios ”.

Además, advierte que los primeros meses de 2026 muestran una suba en la morosidad del pago de tasas , lo que obliga a “una readecuación inmediata de las prioridades del gasto público ”.

En ese contexto, la iniciativa toma como referencia declaraciones del propio intendente sobre la necesidad de reducir el “ costo fiscal ”, aunque propone un camino alternativo al ajuste del personal . “Las políticas de reducción de personal solo agravarían la situación social”, señala el proyecto, en un escenario de aumento del desempleo .

El esfuerzo es tarea de TODOS. Presenté un proyecto para REDUCIR LA DIETA DEL INTENDENTE Y CONCEJALES. Ante la baja recaudación, y la necesidad del intendente @marcoscalvente de reducir costos fiscales relacionados al personal y sus sueldos, es fundamental dar señales de empatia. pic.twitter.com/Px2gtBMROS

Por eso, el eje de la propuesta apunta a recortar los ingresos de la dirigencia política. “Constituye un acto de responsabilidad y ejemplaridad pública”, argumenta el texto, al tiempo que sostiene que el Concejo Deliberante “debe liderar con el ejemplo”.

El proyecto también establece que, durante la vigencia de la ordenanza, los funcionarios alcanzados no podrán recibir aumentos derivados de paritarias generales, quedando sus ingresos sujetos únicamente a los topes definidos.

En cuanto al destino del ahorro generado, la iniciativa plantea que se oriente a atender “las necesidades sociales y de infraestructura más urgentes”, con especial mención al “estado crítico de la red cloacal y vial del departamento”.

Miqueas Burgoa El concejal de Guaymallén, Miqueas Burgoa (UCR), protagonista del escándalo en General Alvear. Ramiro Gómez / Los Andes

Repercusiones del proyecto de Burgoa

Desde la comuna evitaron dar opiniones sobre el proyecto de Miqueas Burgoa, aunque en las redes sociales hubo un fuerte cruce entre el autor de la iniciativa y el diputado provincial Mauro Giambastiani (Mejor Mendoza) por el contexto de la presentación.

El legislador, aliado de Cambia Mendoza, salió al cruce en X: “Lo presenta a 20 días de irse, pero cuando le dijeron que renuncie por manejar ebrio y apretar policías se hacía el pelotudo”.

Luego, Burgoa respondió en el mismo tono: “Diputado, el que se hace el pelotudo es usted. ¿Cuánto cobra? Aproveche que no tiene 20 días, sino 2 años, y presente algo decente como bajarse los 5 palos”.

“Ah... que a usted, como edil, le digan qué hacer, qué votar y qué tuitear por ser un arrastrado es asunto suyo”, arremetió el concejal. Luego siguieron los cruces con el mismo tono entre ambos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Maurogiamb/status/2040261409368375611&partner=&hide_thread=false Cobro lo mismo que Ud concejal, solo que a mí no me agarraron borracho y prepoteando policías. No se haga el moralista en sus últimos 20 días que moral y ética es lo que le faltó de sobra cuando salió a manejar en condiciones de causar una tragedia https://t.co/C0pFFbEUli — Mauro Giambastiani (@Maurogiamb) April 4, 2026

Giambastiani recordó los episodios de Burgoa, quien en mayo del año pasado fue detenido por conducir con 1,20 gramos de alcohol en sangre en General Alvear. Luego, el intendente y el propio gobernador le pidieron públicamente la renuncia a su banca, y él se negó.

Desde la oposición surgió un pedido de remoción y, en una votación ajustada —incluso con votos de concejales que responden a Calvente—, Burgoa logró evitar el proceso. Actualmente, atraviesa sus últimos días en el HCD de Guaymallén.