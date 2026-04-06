6 de abril de 2026 - 14:58

Cruces en Guaymallén por un proyecto para bajarles el sueldo al intendente y los concejales

Miqueas Burgoa (UCR) presentó un proyecto de ordenanza para bajar la dieta del intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, y sus pares del Concejo Deliberante.

Concejo Deliberante de Guaymallén en sesión.&nbsp;

Concejo Deliberante de Guaymallén en sesión. 

Foto:

Prensa HCD Guaymallén
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Leé además

el registro civil movil recorrera guaymallen durante abril

El Registro Civil Móvil recorrerá Guaymallén durante abril
video: brutal pelea entre mujeres en medio del show de un conocido trapero en un boliche de mendoza

Video: brutal pelea entre mujeres en medio del show de un conocido trapero en un boliche de Mendoza

Entre sus fundamentos, Burgoa propone “reducir el tope del Intendente Municipal (Categoría 69) al setenta por ciento (70%) de lo percibido por el Gobernador de la Provincia (actualmente en el 95%), y fijar la dieta de los Concejales (Categorías 58 y 59) en el setenta por ciento (70%) de lo percibido por el Intendente”.

El proyecto se fundamenta en el impacto de la situación económica nacional sobre las finanzas municipales. Según el texto, “la reducción drástica del consumo” ha afectado los niveles de coparticipación, lo que “impacta gravemente en las finanzas locales, comprometiendo el desarrollo de la obra pública y la prestación de servicios”.

Además, advierte que los primeros meses de 2026 muestran una suba en la morosidad del pago de tasas, lo que obliga a “una readecuación inmediata de las prioridades del gasto público”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mburgoamauna/status/2039693390900559976&partner=&hide_thread=false

En ese contexto, la iniciativa toma como referencia declaraciones del propio intendente sobre la necesidad de reducir el “costo fiscal”, aunque propone un camino alternativo al ajuste del personal. “Las políticas de reducción de personal solo agravarían la situación social”, señala el proyecto, en un escenario de aumento del desempleo.

Por eso, el eje de la propuesta apunta a recortar los ingresos de la dirigencia política. “Constituye un acto de responsabilidad y ejemplaridad pública”, argumenta el texto, al tiempo que sostiene que el Concejo Deliberantedebe liderar con el ejemplo”.

El proyecto también establece que, durante la vigencia de la ordenanza, los funcionarios alcanzados no podrán recibir aumentos derivados de paritarias generales, quedando sus ingresos sujetos únicamente a los topes definidos.

En cuanto al destino del ahorro generado, la iniciativa plantea que se oriente a atender “las necesidades sociales y de infraestructura más urgentes”, con especial mención al “estado crítico de la red cloacal y vial del departamento”.

Miqueas Burgoa
El concejal de Guaymallén, Miqueas Burgoa (UCR), protagonista del escándalo en General Alvear.

El concejal de Guaymallén, Miqueas Burgoa (UCR), protagonista del escándalo en General Alvear.

Repercusiones del proyecto de Burgoa

Desde la comuna evitaron dar opiniones sobre el proyecto de Miqueas Burgoa, aunque en las redes sociales hubo un fuerte cruce entre el autor de la iniciativa y el diputado provincial Mauro Giambastiani (Mejor Mendoza) por el contexto de la presentación.

El legislador, aliado de Cambia Mendoza, salió al cruce en X: “Lo presenta a 20 días de irse, pero cuando le dijeron que renuncie por manejar ebrio y apretar policías se hacía el pelotudo”.

Luego, Burgoa respondió en el mismo tono: “Diputado, el que se hace el pelotudo es usted. ¿Cuánto cobra? Aproveche que no tiene 20 días, sino 2 años, y presente algo decente como bajarse los 5 palos”.

“Ah... que a usted, como edil, le digan qué hacer, qué votar y qué tuitear por ser un arrastrado es asunto suyo”, arremetió el concejal. Luego siguieron los cruces con el mismo tono entre ambos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Maurogiamb/status/2040261409368375611&partner=&hide_thread=false

Giambastiani recordó los episodios de Burgoa, quien en mayo del año pasado fue detenido por conducir con 1,20 gramos de alcohol en sangre en General Alvear. Luego, el intendente y el propio gobernador le pidieron públicamente la renuncia a su banca, y él se negó.

Desde la oposición surgió un pedido de remoción y, en una votación ajustada —incluso con votos de concejales que responden a Calvente—, Burgoa logró evitar el proceso. Actualmente, atraviesa sus últimos días en el HCD de Guaymallén.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un hombre de 49 años fue aprehendido en la madrugada de este lunes en Guaymallén luego de protagonizar un accidente vial mientras conducía en estado de ebriedad.

En completo estado de ebriedad se estrelló contra un árbol: casi "rompe" el alcoholímetro

Rescataron a tres operarios que se intoxicaron dentro de una cisterna que pintaban en Guaymallén

Rescataron a tres operarios que se intoxicaron dentro de una cisterna que pintaban en Guaymallén

Chocó un micro y un camión en Guaymallén: varios pasajeros heridos

Chocó un micro y un camión en Guaymallén: varios pasajeros heridos

José Teodoro Masso fue visto por última vez el 11 de marzo en Rodeo de la Cruz. Piden colaboración urgente para dar con su paradero.

Sorpresivo giro en la búsqueda del jubilado desaparecido hace 20 días: un detenido e investigan un homicidio