Oficial: La Guardia Revolucionaria de Irán es considerada organización terrorista en Argentina, ¿qué implica?

El Gobierno nacional oficializó este lunes la inclusión de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán en el listado de organizaciones terroristas, al publicar la medida en el Boletín Oficial.

La decisión quedó formalizada a través de la resolución conjunta 3/2026, firmada por los ministerios de Seguridad y de Relaciones Exteriores, que dispone la inscripción del cuerpo militar en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo (RePET).

La medida ratifica una definición política que ya había sido anticipada por la administración del presidente Javier Milei, en el marco de un endurecimiento de la postura del país frente a las recientes advertencias del gobierno de Irán .

Con esta decisión, el Ejecutivo busca reforzar los mecanismos de prevención y lucha contra el terrorismo, además de consolidar su alineamiento con las principales democracias occidentales en materia de política exterior y seguridad internacional.

La inclusión en el RePET implica restricciones financieras y legales para cualquier persona o entidad vinculada con la organización, considerada por diversos países como un actor clave en la promoción de actividades terroristas a nivel global.

Vínculos con los atentados en Buenos Aires

Según el comunicado oficial, el atentado contra la Embajada de Israel en 1992, que dejó 29 muertos y más de 200 heridos, y el ataque a la AMIA en 1994, con 85 víctimas fatales y más de 300 heridos, habrían sido ejecutados con participación del régimen iraní.

De acuerdo a esa información, ambas acciones fueron planificadas, financiadas y llevadas a cabo con intervención de altos funcionarios iraníes y operativos del CGRI, a través de la organización Hezbollah.

Además, se recordó que la Justicia argentina mantiene alertas rojas de Interpol contra varios ciudadanos iraníes, entre ellos el ex ministro de Defensa Ahmad Vahidi, actualmente vinculado a la estructura del organismo.

El Gobierno declara terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní.