En una operación de alto riesgo, Estados Unidos rescató al segundo tripulante derribado en Irán

Este viernes se confirmó que dos aviones de combate de Estados Unidos fueron alcanzados por fuego iraní , según informó NBC News. Sin embargo, tras un operativo de alto riesgo, Donald Trump confirmó en las últimas horas que el segundo tripulante fue rescatado con vida , aunque con graves lesiones.

El presidente norteamericano dio la noticia a través de la red Truth Social, donde destacó el operativo y remarcó que su país no abandona a sus soldados bajo ninguna circunstancia. El hecho se da en un contexto de alta tensión, luego de que desde Medio Oriente rechazaran el ultimátum de la Casa Blanca.

"Rescatamos al tripulante/oficial de un F-15, gravemente herido y sumamente valiente, de las profundidades de las montañas de Irán " , expresó. El rescate se produce un día después de la evacuación del primer tripulante, también en territorio iraní. “¡Una muestra INCREÍBLE!” , asumió.

La misión de rescate fue considerada de altísimo riesgo, ya que implicó el despliegue de aviones C-130, helicópteros y comandos especiales que debieron operar a baja altura sobre terreno montañoso en la provincia iraní de Kohkiluyeh y Buyer Ahmad.

Según trascendió, el operativo incluyó la participación de fuerzas de élite y el apoyo de inteligencia, que logró ubicar al militar mientras evitaba ser capturado por tropas iraníes.

"El ejército iraní lo buscaba intensamente, con un gran número de efectivos, y se acercaba peligrosamente. Es un coronel muy respetado. Este tipo de incursión rara vez se intenta debido al peligro que representa para el personal y el equipo", agregó Trump en su posteo.

El rescate se produjo en un contexto de fuerte presión militar y política, luego de que también fuera derribado otro avión estadounidense en la región y de que Irán intensificara la búsqueda de los tripulantes.

La operación, que incluyó maniobras de distracción y ataques preventivos con drones, culminó con el traslado del rescatado a Kuwait para recibir atención médica, en lo que Washington calificó como un éxito estratégico en pleno escenario de guerra.