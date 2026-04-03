Irán derribó un segundo avión militar de Estados Unidos

Un segundo avión estadounidense fue alcanzado por fuego iraní después de que una aeronave de combate fuera derribada hoy mismo , según informó un funcionario estadounidense a NBC News.

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La empresa Planet Labs anunció que limitará el acceso a imágenes del conflicto tras un pedido del Gobierno de Estados Unidos.

Tras el derribo del F-15 por parte de Irán , un avión monoplaza movilizado para apoyar la misión de búsqueda y rescate también fue alcanzado por fuego iraní. Según un funcionario, se trató de un A-10 Thunderbolt , conocido como Warthog , informó la cadena NBC News.

El A-10 logró entrar en el espacio aéreo kuwaití , donde el piloto se eyectó y la aeronave se estrelló, indicó el funcionario. El piloto se encuentra a salvo y el A-10 fue derribado en Kuwait , añadió la fuente.

Irán también atacó dos helicópteros UH-60 Blackhawk que participaban en las labores de búsqueda y rescate del F-15 . El funcionario declaró que algunos militares sufrieron heridas leves a causa de ese ataque, pero que todos se encuentran a salvo .

En total, Irán ha provocado la caída de dos aviones militares este viernes, un F-15 y un A-10, y ha derribado dos helicópteros Blackhawk en un solo día, menos de 48 horas después de que el presidente Donald Trump afirmara en su discurso en horario estelar que Irán había sido “ completamente diezmado ”.

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Mientras tanto, en paralelo al derribo, la guerra siguió su curso y su escalada. El presidente Donald Trump celebró públicamente el bombardeo de un puente estratégico en la provincia iraní de Alborz, una vía clave en la conexión entre Teherán y el mar Caspio.

El ataque, que dejó muertos y decenas de heridos según medios locales, no fue simbólico: apuntó a cortar rutas logísticas utilizadas para el traslado de misiles y drones. Es decir, a debilitar la capacidad operativa de Irán en el terreno.

En respuesta, desde el Cuartel General Jatam al Anbiya, el mensaje fue directo: cualquier ataque contra infraestructura crítica (puentes, centrales eléctricas o instalaciones energéticas) será respondido con una intensidad “más devastadora que nunca”. La advertencia no se limita a Estados Unidos e Israel. También alcanza a los aliados regionales y a los países que albergan bases militares norteamericanas.

El propio Trump, en un mensaje que refuerza esa lógica de escalada, habló de “dos o tres semanas más” de ataques intensos y prometió llevar a Irán “de vuelta a la Edad de Piedra”.