Irán rechazó el ultimátum de Donald Trump y retrucó: "Las puertas del infierno se abrirán para ustedes"

El conflicto en Medio Oriente aumenta la tensión al máximo este domingo, luego de que Irán rechazara de manera contundente el “ultimátum” lanzado por el presidente de Estados Unidos , Donald Trump . Además de eso, ejecutó ataques con drones y misiles a ciertos objetivos en Israel y Kuwait.

La ofensiva se produjo en medio de un fuerte cruce, tras la advertencia de Trump que exigía “un acuerdo en un plazo de 48 horas” para destrabar la situación en el estrecho de Ormuz. El mando militar de Irán calificó la amenaza de la Casa Blanca como “una acción impotente, nerviosa, desequilibrada y estúpida” .

La escalada se profundizó luego de que Trump advirtiera públicamente que, si no se aceptaban sus condiciones, estaba dispuesto a desatar un “infierno” y arrasar con infraestructura clave del país persa. “El tiempo se acaba: 48 horas antes de que todo el infierno se desate sobre ellos” , expresó el mandatario.

La cúpula militar de Teherán no tardó en reaccionar a través del general Ali Abdollahi Aliabadi, quien emitió un comunicado desde el Cuartel General Central Jatam al-Anbia para dejar clara la postura de la república islámica frente al asedio, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

“Se les abrirán las puertas del infierno” , lanzó el general en una clara alusión a los términos utilizados por el líder republicano, reafirmando que Irán no cedería ante lo que consideran una provocación externa.

Este nuevo cruce se produjo tras un ataque cerca de una planta nuclear iraní que obligó a realizar evacuaciones de emergencia y encendió las alarmas en toda la región, sumándose a la guerra que se desató el pasado 28 de febrero con la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos.

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Durante la jornada del domingo, las defensas aéreas de Kuwait e Israel informaron que debieron responder a los últimos ataques provenientes de territorio iraní, mientras el ejército israelí confirmó la detección de nuevos lanzamientos de misiles desde Yemen.

En este contexto de hostilidad creciente, el Comando Militar Central de Irán volvió a insistir en que el mensaje enviado desde Washington carecía de equilibrio político. Haciéndose eco del lenguaje religioso empleado por Trump, la advertencia final desde el cuartel de Khatam al-Anbiya fue tajante al asegurar que “el simple significado de este mensaje es que las puertas del infierno se abrirán para ustedes”, marcando un punto de no retorno en el conflicto por el control del estrecho de Ormuz.