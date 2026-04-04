El presidente estadounidense advirtió que, si no hay un acuerdo para reabrir el Estrecho de Ormuz antes del lunes, ordenará el bombardeo de las plantas energéticas iraníes.

Trump lanza un ultimátum final a Irán: "Quedan 48 horas para que se desate el infierno".

Este sábado, el presidente Donald Trump utilizó su plataforma Truth Social para enviar un aviso letal al régimen iraní: el plazo para evitar una ofensiva a gran escala contra su infraestructura crítica está por expirar.

"¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para llegar a un acuerdo o abrir el estrecho de Ormuz? Se acaba el tiempo: quedan 48 horas para que se desate el infierno sobre ellos. ¡Gloria a Dios!", publicó el mandatario.

Tras haber extendido el ultimátum inicial hace unos días, la fecha límite quedó fijada para este lunes 6 de abril a las 20:00 horas de Washington (00:00 GMT del martes 7 de abril). El objetivo de la Casa Blanca es la reapertura del Estrecho de Ormuz, bloqueado desde el inicio de las hostilidades el pasado 28 de febrero, una medida que mantiene en vilo a la economía global al interrumpir el paso de la quinta parte del petróleo mundial.

Estrecho de Ormuz, clave para la economía mundial Estrecho de Ormuz, clave para la economía mundial, donde pasa gran parte de la producción del crudo. Web Trump prometió que si el bloqueo persiste tras cumplirse el plazo, el siguiente paso será la destrucción total de las centrales eléctricas y plantas energéticas de Irán.

Pese a que el mandatario ya fue preguntado entonces si consideraba volver a extender el plazo y no lo descartó, el mensaje de este sábado sugiere una fecha definitiva. Sin embargo, este viernes publicó un mensaje que aludía a "un poco más de tiempo".