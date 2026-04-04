4 de abril de 2026 - 13:32

Trump lanza un ultimátum final a Irán: "Quedan 48 horas para que se desate el infierno"

El presidente estadounidense advirtió que, si no hay un acuerdo para reabrir el Estrecho de Ormuz antes del lunes, ordenará el bombardeo de las plantas energéticas iraníes.

Trump lanza un ultimátum final a Irán: Quedan 48 horas para que se desate el infierno.

Trump lanza un ultimátum final a Irán: "Quedan 48 horas para que se desate el infierno".

Foto:

Por Redacción Mundo

Este sábado, el presidente Donald Trump utilizó su plataforma Truth Social para enviar un aviso letal al régimen iraní: el plazo para evitar una ofensiva a gran escala contra su infraestructura crítica está por expirar.

Leé además

Trump dijo que Irán le solicitó un alto al fuego, pero que solo lo considerará si reabren Ormuz.

Trump dijo que Irán le solicitó un "alto al fuego", pero que solo lo considerará si reabren Ormuz

Por Redacción Mundo
Un avión de combate F-15E de la Fuerza Aérea de Estados Unidos despegando 

Irán derribó un segundo avión militar de Estados Unidos

Por Redacción Mundo

"¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para llegar a un acuerdo o abrir el estrecho de Ormuz? Se acaba el tiempo: quedan 48 horas para que se desate el infierno sobre ellos. ¡Gloria a Dios!", publicó el mandatario.

Tras haber extendido el ultimátum inicial hace unos días, la fecha límite quedó fijada para este lunes 6 de abril a las 20:00 horas de Washington (00:00 GMT del martes 7 de abril). El objetivo de la Casa Blanca es la reapertura del Estrecho de Ormuz, bloqueado desde el inicio de las hostilidades el pasado 28 de febrero, una medida que mantiene en vilo a la economía global al interrumpir el paso de la quinta parte del petróleo mundial.

Estrecho de Ormuz, clave para la economía mundial
Estrecho de Ormuz, clave para la econom&iacute;a mundial, donde pasa gran parte de la producci&oacute;n del crudo.

Estrecho de Ormuz, clave para la economía mundial, donde pasa gran parte de la producción del crudo.

Trump prometió que si el bloqueo persiste tras cumplirse el plazo, el siguiente paso será la destrucción total de las centrales eléctricas y plantas energéticas de Irán.

Pese a que el mandatario ya fue preguntado entonces si consideraba volver a extender el plazo y no lo descartó, el mensaje de este sábado sugiere una fecha definitiva. Sin embargo, este viernes publicó un mensaje que aludía a "un poco más de tiempo".

estrecho de Ormuz
Estados Unidos quiere que Ir&aacute;n reabra el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos quiere que Irán reabra el estrecho de Ormuz.

"Con un poco más de tiempo, podríamos abrir fácilmente el estrecho de Ormuz, hacernos con el petróleo y amasar una fortuna. ¿Sería una ‘mina de oro’ para el mundo?", afirmó.

Por otro lado, el estadounidense prometió hace unos días atacar "con dureza" a Irán en las próximas dos o tres semanas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El presidente estadounidense Donald Trump.

Donald Trump amenazó a Irán con "hacerlos vivir en el infierno" si no abre el Estrecho de Ormuz

Un F-15E de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, en una imagen de archivo.

En una operación de alto riesgo, Estados Unidos rescató al segundo tripulante derribado en Irán

Mojtaba Khamenei, nuevo líder supremo de Irán.

Irán rechazó el ultimátum de Donald Trump y retrucó: "Las puertas del infierno se abrirán para ustedes"

En medio de la tensión con Irán, Trump publicó imágenes de una explosión.

Milei, el mundo y las derivas de Trump