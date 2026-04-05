Donald Trump amenazó a Irán con "hacerlos vivir en el infierno" si no abre el Estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , elevó al máximo la tensión con Irán al exigir la reapertura del Estrecho de Ormuz y advertir que, de no cumplirse, “vivirán en el infierno” , en un mensaje que sacudió el escenario internacional.

Irán rechazó el ultimátum de Donald Trump y retrucó: "Las puertas del infierno se abrirán para ustedes"

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La declaración, difundida en Truth Social durante el domingo de Pascua, incluyó un ultimátum directo al régimen iraní y dejó en claro la posibilidad de una ofensiva militar inminente. “Abran el maldito estrecho, malditos locos, o vivirán en el infierno . ¡Solo miren!” , sentenció el líder republicano.

A través de sus redes sociales, el mandatario exigió la reapertura inmediata del estrecho donde transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial , vital para el comercio mundial de crudo, bajo la amenaza de desatar una ofensiva militar devastadora contra la infraestructura civil y estratégica del país persa.

En un mensaje que sacudió a los mercados internacionales y a las cancillerías globales, Trump detalló que el próximo martes podría convertirse en el “Día de las plantas eléctricas y el Día de los puentes” en Irán, sugiriendo que los objetivos de un posible bombardeo ya han sido seleccionados.

Esta escalada se produce tras semanas de conflicto que han provocado un aumento crítico en los precios de la gasolina a nivel mundial, debido al bloqueo iraní. “El tiempo se acaba: 48 horas antes de que todo el infierno se desate sobre ellos” , reafirmó el presidente en su cuenta de Truth Social.

La Casa Blanca ha endurecido su postura tras el presunto derribo de un caza estadounidense y el ataque a instalaciones petroleras en Kuwait por parte de drones iraníes.

Aunque Trump sugirió anteriormente que el conflicto podría resolverse por la vía diplomática, sus recientes declaraciones indican que la paciencia de Washington se ha agotado.

“No habrá nada igual”, advirtió sobre la magnitud de la respuesta militar planeada si Teherán insiste en mantener el control discrecional sobre el paso marítimo, el cual Irán ha declarado que “ya no será de libre navegación”.

Respuesta de Irán: “Ustedes arderán en el infierno”

Por su parte, el mando militar iraní no tardó en responder a las amenazas de Trump, calificándolas como “una acción impotente, nerviosa y estúpida”.

El general Ali Abdollahi Aliabadi advirtió que, de concretarse un ataque contra su infraestructura vital, las fuerzas iraníes responderán con “ataques devastadores y continuos” sobre las bases estadounidenses en Medio Oriente.

Con los mediadores internacionales en un punto muerto, el mundo observa con temor el vencimiento del plazo fijado por el mandatario estadounidense, en lo que podría ser el inicio de una fase mucho más destructiva de la guerra.