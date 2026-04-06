Israel mató al jefe de Inteligencia iraní en un ataque aéreo

La Guardia Revolucionaria de Irán confirmó este lunes la muerte en un ataque sobre Teherán de su jefe de Inteligencia, Mayid Jadamí, durante un ataque aéreo de Israel.

Irán rechazó el ultimátum de Donald Trump y retrucó: "Las puertas del infierno se abrirán para ustedes"

Trump echó al jefe del Ejército de Estados Unidos en plena guerra con Irán

"El destacado y respetado jefe de la Organización de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria alcanzó el elevado honor del martirio (muerte)", informó el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia Tasnim y replicado por EFE.

Jadamí, quien ostentaba el cargo de general de división, fue nombrado responsable de la Inteligencia de la Guardia Revolucionaria en junio de 2025, tras la muerte de su predecesor Mohamad Kazemi en el conflicto del año pasado con Israel.

El comunicado destaca que Khadami también fue responsable de la vigilancia sobre ciudadanos iraníes como parte de la represión de protestas internas en Irán. Su eliminación, de acuerdo con las Fuerzas de Israel, se suma a la de decenas de comandantes del régimen iraní que han sido neutralizados durante la operación en curso.

El asesinato de este alto cargo de la República Islámica había sido anunciado poco antes por el ministro de Defensa israelí, Israel Katz.

Según el ministro, Jadamí era "uno de los tres altos mandos de la organización".

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, celebró este lunes su muerte, así como la de un comandante de la Fuerza Quds.

En un mensaje difundido en sus canales oficiales, Netanyahu aseguró que Israel ha matado también Ajer Bakri, a quien identificó como "comandante de la Unidad 840 en la Fuerza Quds (la rama de operaciones exteriores de la Guardia Revolucionaria)" y responsable, según dijo, de "ataques a judíos e israelíes en todo el mundo".

Por su parte, el Ejército israelí informó que su Fuerza Aérea atacó este domingo el cuartel general encargado de gestionar el fuego de artillería de la división "Imam Hussein" de Hizbulá, matando a su jefe de artillería, Kamil Melhem, y a varios asistentes del comandante de la división.

"Continuaremos con toda nuestra fuerza, en todos los frentes, hasta que se elimine la amenaza y se alcancen todos los objetivos de guerra", concluyó su mensaje Netanyahu.

Desde el comienzo de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero han sido asesinados numerosos altos cargos militares, entre ellos el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, el general Mohammad Pakpur, o el jefe de Estado Mayor de las fuerzas armadas iraníes, el general Abdorrahim Musaví.

También fue asesinado el líder supremo de Irán, Alí Jameneí, o figuras políticas como Alí Lariyani, entonces el secretario del poderoso Consejo de Seguridad Nacional de la República Islámica.