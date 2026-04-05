5 de abril de 2026 - 19:47

Estados Unidos restringe imágenes satelitales sobre Irán en plena tensión en Oriente Medio

La empresa Planet Labs anunció que limitará el acceso a imágenes del conflicto tras un pedido del Gobierno de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.&nbsp;

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump. 

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EFE/EPA/SHAWN THEW / POOL
Por Redacción Mundo

El Gobierno de Estados Unidos avanzó en una medida para restringir el acceso a imágenes satelitales vinculadas al conflicto en Oriente Medio, especialmente en torno a Irán. La decisión fue confirmada por la empresa Planet Labs, que anunció que limitará la publicación y distribución de este material de forma indefinida.

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Según informó la compañía, el pedido oficial alcanza a todos los proveedores de imágenes satelitales, en un intento por controlar la circulación de información sensible en un escenario de alta tensión internacional.

Control selectivo de la información

Planet Labs detalló que implementará un sistema de distribución controlada, mediante el cual solo se liberarán imágenes en casos específicos, como misiones críticas, necesidades urgentes o asuntos de interés público.

La decisión implica un cambio significativo en la política de acceso a estos datos, que hasta ahora eran utilizados ampliamente por medios, analistas y actores del ámbito internacional.

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Conflicto en Medio Oriente. (archivo)

Conflicto en Medio Oriente. (archivo)

El rol clave de las imágenes en los conflictos

Las imágenes satelitales adquirieron una relevancia central en los conflictos modernos, ya que permiten identificar objetivos, seguir movimientos militares y monitorear lanzamientos de misiles.

El avance de la tecnología de teledetección comercial amplió el acceso a este tipo de información, lo que también generó preocupaciones sobre su posible uso estratégico por parte de actores involucrados en las hostilidades.

Desde la empresa Vantor señalaron que no fueron contactados directamente por el Gobierno estadounidense, aunque aclararon que ya cuentan con políticas internas para restringir el acceso a imágenes en contextos de conflicto.

En paralelo, el The Wall Street Journal informó que la administración estadounidense busca limitar el acceso externo a este tipo de material, reforzando el control sobre la información vinculada a la guerra.

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