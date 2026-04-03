La embajada de Rusia negó la acusación de una campaña contra Milei y aseguró que "no hay hechos ni pruebas"

Desde el gobierno de Vladimir Putin denunciaron la difusión de materiales antirrusos en los sitios web argentinos y negaron las acusaciones.

Rusia negó la acusación de una campaña contra Milei y aseguró que "no hay hechos ni pruebas"

Recientemente, se dio a conocer una investigación que alertaba sobre una campaña rusa en medios argentinos para desprestigiar la gestión de Javier Milei. Tras la repercusión del caso, la embajada rusa en Argentina lanzó un comunicado rechazando las acusaciones y asegurando que no se presentaron pruebas al respecto.

"Nos vimos obligados a prestar atención a la reciente publicación de una serie de los materiales antirrusos en los sitios web argentinos. Los "investigadores" han reavivado una historia olvidada sobre una supuesta campaña de desinformación rusa, inflada artificialmente en junio de 2025. Como era de esperar, al igual que entonces, no se aportan hechos ni pruebas que respalden estas insinuaciones", expresó el comunicado a través de las redes sociales.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Embajada de Rusia en Argentina (@rusemb.argentina) Asimismo, la embajada señaló que el 23 de junio de 2025 ya se había expresado cuando el hecho se conoció públicamente, y en aquel momento acusó a un medio de comunicación por la difusión de un artículo, asegurando que no se habían presentado pruebas de actividad ilegal de las personas involucradas a la "red de influencias" rusa.

Comunicado de la embajada rusa en 2025 El comunicado que lanzó la embajada rusa en 2025 Telegram "Consideramos la publicación del medio como una difamación maliciosa diseñada para denigrar la diplomacia rusa y poner sombra sobre las relaciones ruso-argentinas"

Este viernes, la Misión Diplomática expresó que no realizará más comentarios al respecto y añadió: "Lamentamos que las posturas ideológicas vuelven a imponerse al sentido común, y que el deseo de enturbiar las relaciones bilaterales prevalece sobre la voluntad de desarrollarlas"