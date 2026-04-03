La embajada de Rusia negó la acusación de una campaña contra Milei y aseguró que "no hay hechos ni pruebas"

Recientemente, se dio a conocer una investigación que alertaba sobre una campaña rusa en medios argentinos para desprestigiar la gestión de Javier Milei. Tras la repercusión del caso, la embajada rusa en Argentina lanzó un comunicado rechazando las acusaciones y asegurando que no se presentaron pruebas al respecto.
"Nos vimos obligados a prestar atención a la reciente publicación de una serie de los materiales antirrusos en los sitios web argentinos. Los "investigadores" han reavivado una historia olvidada sobre una supuesta campaña de desinformación rusa, inflada artificialmente en junio de 2025. Como era de esperar, al igual que entonces, no se aportan hechos ni pruebas que respalden estas insinuaciones", expresó el comunicado a través de las redes sociales.
Asimismo, la embajada señaló que el 23 de junio de 2025 ya se había expresado cuando el hecho se conoció públicamente, y en aquel momento acusó a un medio de comunicación por la difusión de un artículo, asegurando que no se habían presentado pruebas de actividad ilegal de las personas involucradas a la "red de influencias" rusa.
"Consideramos la publicación del medio como una difamación maliciosa diseñada para denigrar la diplomacia rusa y poner sombra sobre las relaciones ruso-argentinas"
Este viernes, la Misión Diplomática expresó que no realizará más comentarios al respecto y añadió: "Lamentamos que las posturas ideológicas vuelven a imponerse al sentido común, y que el deseo de enturbiar las relaciones bilaterales prevalece sobre la voluntad de desarrollarlas"
El comunicado de Javier Milei
Una investigación basada en 76 documentos filtrados, obtenidos por el medio africano The Continent y analizados por un consorcio que incluye al medio inglés openDemocracy, reveló que una red rusa (“La Compañía”) buscó influir en medios de Argentina para desacreditar al gobierno de Javier Milei, que en meses anteriores ya había expuesto una trama de actividades sospechosas vinculadas a Vladimir Putin.
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El espionaje que ha trascendido es de una gravedad institucional pocas veces vista en la historia.
Los "periodistas" y "medios" vinculados a esto son sólo la PUNTA DEL ICEBERG de algo mucho más grande.
Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para identificar a todos los…
Este viernes, el presidente Javier Milei sostuvo que el “espionaje que ha trascendido es de una gravedad institucional pocas veces vista en la historia”.
"Los "periodistas" y "medios" vinculados a esto son sólo la PUNTA DEL ICEBERG de algo mucho más grande. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para identificar a todos los actores directos e indirectos que participaron de esta red de espionaje ilegal", escribió en X.