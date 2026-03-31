El Gobierno declaró como terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní por vínculos con atentados en Argentina

El Gobierno nacional resolvió declarar como organización terrorista al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) e incorporarlo al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) .

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La decisión fue comunicada por la Oficina del Presidente y se fundamenta en investigaciones judiciales y reportes de inteligencia que vinculan al organismo iraní con los atentados cometidos en la Argentina durante la década de 1990.

Según el comunicado oficial, el atentado contra la Embajada de Israel en 1992 , que dejó 29 muertos y más de 200 heridos , y el ataque a la AMIA en 1994 , con 85 víctimas fatales y más de 300 heridos , habrían sido ejecutados con participación del régimen iraní.

De acuerdo a esa información, ambas acciones fueron planificadas, financiadas y llevadas a cabo con intervención de altos funcionarios iraníes y operativos del CGRI, a través de la organización Hezbollah.

Además, se recordó que la Justicia argentina mantiene alertas rojas de Interpol contra varios ciudadanos iraníes, entre ellos el ex ministro de Defensa Ahmad Vahidi , actualmente vinculado a la estructura del organismo.

El Gobierno declara terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní El Gobierno declara terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní. X / @OPRArgentina

Alcance de la medida

La inclusión del CGRI en el RePET permite aplicar sanciones financieras y restricciones operativas, con el objetivo de limitar su capacidad de acción en el país y evitar el uso del sistema financiero con fines ilícitos.

La medida fue adoptada de manera coordinada entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado, en base a informes que acreditan actividades ilícitas de alcance transnacional.

Posición del Gobierno

El presidente Javier Milei sostuvo que la decisión busca “saldar una deuda histórica de más de 30 años” con las víctimas de los atentados y reafirmó el compromiso de la Argentina en la lucha contra el terrorismo.

En ese sentido, también planteó el alineamiento del país con la “civilización occidental” frente a amenazas vinculadas al crimen organizado y el terrorismo internacional.