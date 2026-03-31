31 de marzo de 2026 - 22:37

Irán advierte que Apple, Google y otras firmas podrían ser "objetivos legítimos" por presunto espionaje

El Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica incluyó a 18 compañías globales en una lista de posibles objetivos.

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Irán había atacado bases estadounidenses. (archivo) 

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Por Redacción Mundo

El Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) lanzó una fuerte advertencia contra las principales empresas tecnológicas del mundo, a las que acusó de participar en tareas de espionaje contra el país. En un comunicado oficial, el organismo aseguró que estas compañías podrían convertirse en “objetivos legítimos” de ataques en Medio Oriente a partir de este miércoles.

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Entre las firmas señaladas figuran Apple, Google, Microsoft, Meta, IBM, Intel y Oracle, además de otras compañías incluidas en una lista que alcanza a 18 empresas globales. Según el mensaje difundido por las autoridades iraníes, todas ellas estarían vinculadas a operaciones de inteligencia, comunicaciones e inteligencia artificial utilizadas contra Irán.

El CGRI advirtió que estas compañías podrían ser blanco de “ataques devastadores” desde las 20:00 hora local. En ese marco, instó a los empleados a abandonar de inmediato sus lugares de trabajo y pidió a la población civil que se encuentre en un radio cercano a estas instalaciones que se retire por precaución.

La lista completa de las 18 empresas que podrían ser blanco de “ataques devastadores” desde las 20 (hora local):

  • Cisco
  • HP
  • Intel
  • Oracle
  • Microsoft
  • Apple
  • Google
  • Meta
  • IBM
  • Dell
  • Palantir
  • Nvidia
  • JP Morgan
  • Tesla
  • General Electric
  • Spire Solution
  • G42
  • Boeing

Escalada del conflicto en Medio Oriente

La amenaza se produce en paralelo a una serie de ataques con drones lanzados por Irán contra objetivos considerados estratégicos, vinculados al sistema militar israelí. Según las autoridades, estas acciones alcanzaron instalaciones tecnológicas y de telecomunicaciones en ciudades como Tel Aviv y Haifa.

Desde Teherán sostienen que estas ofensivas son una respuesta directa a los bombardeos previos de Israel y Estados Unidos sobre infraestructura iraní. Ese ataque conjunto, ocurrido el 28 de febrero, provocó la muerte del líder supremo Ali Khamenei y de otros altos mandos militares.

A partir de ese episodio, la tensión en la región se intensificó con una seguidilla de ataques cruzados, ampliando el alcance del conflicto y sumando nuevos actores al escenario.

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