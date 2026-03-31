Israel legalizó la pena de muerte por horca para condenados por terrorismo

El pleno de la Knéset ( Parlamento israelí ) aprobó este lunes la reforma legal que establece la pena de muerte por ahorcamiento para personas culpables de asesinato terrorista, u na medida que las organizaciones de derechos humanos denuncian se aplicará en la práctica a los palestinos y no a los ciudadanos judíos israelíes.

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El texto, aprobado este lunes con 62 votos a favor y 48 en contra, obliga (salvo excepciones sin definir) a los tribunales militares israelíes a imponer dicha pena a los palestinos residentes en Cisjordania ocupada encontrados culpables de ese delito , mientras que a los tribunales ordinarios que juzgan a ciudadanos israelíes les da la posibilidad de aplicar en su lugar la cadena perpetua y estipula más condiciones para imponerla.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu , asistió a la votación en el plenario de la Knéset y votó a favor de la reforma, promovida por el partido del ministro israelí de Seguridad Nacional, el ultranacionalista y supremacista judío Itamar Ben Gvir.

Palestinos desplazados huyen con sus pertenencias desde el norte de la Franja de Gaza hacia el sur.

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Tras aprobarse la reforma, cuyo escrito no ha sufrido cambios tras pasar por comisión parlamentaria la semana pasada, Ben Gvir intentó descorchar una botella de champán, pero un ujier se lo impidió. Pocos minutos después, se detectó un lanzamiento de misiles de Irán hacia la región de Tel Aviv.

"La ley es populista, inmoral, no igualitaria", condenó durante el debate de este lunes el diputado del partido opositor ‘Yesh Atid’ (Hay Futuro) Matti Sarfatti, calificándola de "claramente inconstitucional".

La UE dice que el proyecto de Israel sobre la pena de muerte es preocupante y discriminatorio

La Unión Europea (UE) expresó este martes su preocupación por el proyecto de ley en Israel para establecer la pena de muerte por ahorcamiento para los palestinos condenados por asesinato con motivos terroristas, que consideró que es discriminatorio y un “paso atrás”.

“El proyecto de ley sobre la pena de muerte en Israel nos preocupa mucho en la UE. La introducción de la pena de muerte, junto con el carácter discriminatorio de la ley, supone un claro paso atrás”, indicó el portavoz comunitario Anouar El Anouni durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea.

El portavoz puso de relieve que diferentes voces en Israel se han alzado contra la ley y que se ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo, pero no obstante constató que hay “una clara tendencia negativa en lo que respecta a la obligación de Israel de respetar los derechos humanos”.

“Nos oponemos a la pena capital en todos los casos y bajo cualquier circunstancia, y así lo hemos manifestado desde el principio en lo que respecta a la ley, incluso antes de su aprobación en Israel”, declaró.