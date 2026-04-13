Apareció sana y salva la menor de 13 años que era buscada en Maipú

El Ministerio Público Fiscal confirmó este lunes por la mañana la aparición con vida de la niña de 13 años que era buscada desde la semana pasada en Maipú.
Había sido vista por última vez este jueves al salir de su escuela. Este lunes reportaron que está en buen estado de salud y no hubo delito.
El Ministerio Público Fiscal confirmó este lunes por la mañana la aparición con vida de la niña de 13 años que era buscada desde la semana pasada en Maipú.
Según informaron, la menor fue vista por última vez el jueves pasado a las 18.30, momento en el que se ausentó de la escuela en Maipú. Desde entonces, se desconocía su ubicación.