La UIF buscará en los Estados Unidos datos clave sobre presunto lavado de dinero vinculado a la AFA

El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, viajará a los EE.UU. la primera semana de 2026 para reunirse con el FinCEN, el organismo de inteligencia financiera del Tesoro norteamericano. El objetivo, cruzar datos en el marco de lainvestigación sobre los movimientos financieros de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Starc espera acceder a los nombres de los beneficiarios finales detrás de un entramado de sociedades en Florida, Georgia y Delaware, a través de las cuales se habrían desviado millones de dólares provenientes de partidos amistosos de la Selección y contratos de sponsoreo.
Se sospecha que Tourprodenter LLC, administrada por la pareja del empresario Javier Faroni, funcionó como una “cáscara” sin empleados ni estructura para captar ingresos de la Scaloneta tras el Mundial de Qatar.