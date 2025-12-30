30 de diciembre de 2025 - 17:50

La UIF buscará en los Estados Unidos datos clave sobre presunto lavado de dinero vinculado a la AFA

Su titular, Paul Starc, se reunirá con el FinCEN para cruzar datos sobre sociedades en EE.UU. ligadas a fondos de la Selección y contratos de sponsoreo.

El titular de la UIF, Paul Starc, viajará a EE.UU. para reunirse con el FinCEN.

El titular de la UIF, Paul Starc, viajará a EE.UU. para reunirse con el FinCEN.

Foto:

Web
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, viajará a los EE.UU. la primera semana de 2026 para reunirse con el FinCEN, el organismo de inteligencia financiera del Tesoro norteamericano. El objetivo, cruzar datos en el marco de la investigación sobre los movimientos financieros de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Leé además

Escándalo en la AFA: investigan el desvío de al menos US$ 42 millones a cuentas en EE. UU. y paraísos fiscales.

Escándalo en la AFA: investigan el desvío de US$ 42 millones a cuentas en EE. UU. y paraísos fiscales

Por Redacción Política
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un comunicado por el presunto desvío de fondos.

Comunicado oficial de la AFA por el presunto desvío de 42 millones de dólares: "Campaña de difamación"

Por Redacción Deportes

Starc espera acceder a los nombres de los beneficiarios finales detrás de un entramado de sociedades en Florida, Georgia y Delaware, a través de las cuales se habrían desviado millones de dólares provenientes de partidos amistosos de la Selección y contratos de sponsoreo.

Claudio Tapia
La investigación de la UIF apunta a sociedades radicadas en Estados Unidos vinculadas a ingresos de la Selección y contratos de sponsoreo.

La investigación de la UIF apunta a sociedades radicadas en Estados Unidos vinculadas a ingresos de la Selección y contratos de sponsoreo.

Se sospecha que Tourprodenter LLC, administrada por la pareja del empresario Javier Faroni, funcionó como una “cáscara” sin empleados ni estructura para captar ingresos de la Scaloneta tras el Mundial de Qatar.

La investigación detectó al menos otras cinco entidades jurídicas vinculadas a dirigentes de la AFA con cuentas en bancos de primer nivel de EE. UU.

Bajo el convenio de colaboración UIF-FinCEN, Argentina busca desarmar la “ingeniería societaria” diseñada para ocultar a los verdaderos destinatarios del dinero desviado.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Dirigentes y legisladores opositores acusaron al Gobierno de cerrar la Agencia Nacional de Discapacidad para tapar presuntas coimas.

La oposición cargó contra el cierre del ANDIS: "Quieren esconder la mugre de las coimas debajo de la alfombra"

Por Redacción Política
La Justicia declaró nulo el protocolo antipiquetes, pero seguirá vigente tras la apelación del Gobierno.  

El "protocolo antipiquetes" impulsado por Bullrich seguirá en vigencia tras la apelación del Gobierno

Por Redacción Política
El presidente Javier Milei se mostró enojado por la información de un supuesto aumento de sueldo.

Enojado con el periodismo, Milei negó un aumento en su sueldo, pero confirmó subas para funcionarios

Por Redacción Política
Anabel Fernandez Sagasti junto a Emir Félix. Archivo

La Junta Electoral aceptó la impugnación del PJ Mendoza contra el nombre del frente kirchnerista

Por Martín Fernández Russo