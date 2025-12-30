La UIF buscará en los Estados Unidos datos clave sobre presunto lavado de dinero vinculado a la AFA

Su titular, Paul Starc, se reunirá con el FinCEN para cruzar datos sobre sociedades en EE.UU. ligadas a fondos de la Selección y contratos de sponsoreo.

El titular de la UIF, Paul Starc, viajará a EE.UU. para reunirse con el FinCEN.

El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, viajará a los EE.UU. la primera semana de 2026 para reunirse con el FinCEN, el organismo de inteligencia financiera del Tesoro norteamericano. El objetivo, cruzar datos en el marco de la investigación sobre los movimientos financieros de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Starc espera acceder a los nombres de los beneficiarios finales detrás de un entramado de sociedades en Florida, Georgia y Delaware, a través de las cuales se habrían desviado millones de dólares provenientes de partidos amistosos de la Selección y contratos de sponsoreo.

Claudio Tapia La investigación de la UIF apunta a sociedades radicadas en Estados Unidos vinculadas a ingresos de la Selección y contratos de sponsoreo. Gentileza Se sospecha que Tourprodenter LLC, administrada por la pareja del empresario Javier Faroni, funcionó como una “cáscara” sin empleados ni estructura para captar ingresos de la Scaloneta tras el Mundial de Qatar.

En las últimas horas, la Justicia allanó la casa de Faroni y le prohibió la salida del país cuando intentaba viajar a Uruguay.

La investigación detectó al menos otras cinco entidades jurídicas vinculadas a dirigentes de la AFA con cuentas en bancos de primer nivel de EE. UU.