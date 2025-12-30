30 de diciembre de 2025 - 18:07

El "protocolo antipiquetes" impulsado por Bullrich seguirá en vigencia tras la apelación del Gobierno

El oficialismo festeja la reciente decisión de la Justicia, que aceptó el recurso de apelación contra el fallo del juez federal Martín Cormick que había declarado su nulidad.

La Justicia declaró nulo el protocolo antipiquetes, pero seguirá vigente tras la apelación del Gobierno. &nbsp;

La Justicia declaró nulo el protocolo antipiquetes, pero seguirá vigente tras la apelación del Gobierno.

 

Los Andes | Redacción Política
La Justicia declaró la nulidad del protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich.

La Justicia declaró nulo el protocolo antipiquetes impulsado por Patricia Bullrich y el gobierno apelará

Declaración de nulidad y apelación del Gobierno

El fallo original, dictado este lunes por el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, había hecho lugar a un amparo colectivo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

El magistrado declaró la nulidad de la Resolución 943/2023, argumentando que el Poder Ejecutivo asumió facultades propias del Congreso. El fallo afirma que la norma es ilegítima, carece de motivación suficiente y vulnera derechos constitucionales como la libertad de expresión, reunión y petición.

No obstante, el protocolo continuará vigente luego de que la Justicia aceptara la apelación del Gobierno nacional. Este martes, el protocolo para el mantenimiento del orden público en casos de cortes de calles permanecerá en vigor hasta que se resuelva definitivamente el caso.

El Gobierno ya había anticipado que apelaría la decisión inicial, defendiendo la herramienta como necesaria para garantizar la libre circulación y el orden público, y aludió además a que la iniciativa cuenta con gran respaldo social.

Celebración del oficialismo: “El orden no se negocia”

La decisión judicial fue celebrada por referentes del oficialismo. La exministra Bullrich escribió en su cuenta de X: “Buena noticia: la Justicia concedió el recurso de apelación y el Protocolo Antipiquete NO se suspende. Se seguirá aplicando, aún esté pendiente resolver la cuestión. El orden no se negocia”.

Lo mismo hizo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni: “El protocolo anti-piquetes sigue vigente. Saludos a todos. Fin”, escribió en la red social.

Cabe mencionar que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) festejó aquel pronunciamiento inicial y enfatizó que “la sentencia del juez federal Martín Cormick pone límites a lo que el Ministerio de Seguridad puede hacer: no puede restringir derechos constitucionales”.

También celebraron organizaciones sindicales, que emitieron comunicados o utilizaron sus redes para destacar el fallo de Cormick.

