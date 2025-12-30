El "protocolo antipiquetes" impulsado por Bullrich seguirá en vigencia tras la apelación del Gobierno

El protocolo antipiquetes , anunciado en diciembre de 2023 por Patricia Bullrich -ministra de Seguridad en aquel entonces-, continuará aplicándose en Argentina luego de que la Justicia aceptara el recurso de apelación presentado por el Gobierno Nacional contra el fallo que había declarado su nulidad .

El fallo original, dictado este lunes por el juez federal Martín Cormick , titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, había hecho lugar a un amparo colectivo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

El magistrado declaró la nulidad de la Resolución 943/2023, argumentando que el Poder Ejecutivo asumió facultades propias del Congreso. El fallo afirma que la norma es ilegítima, carece de motivación suficiente y vulnera derechos constitucionales como la libertad de expresión, reunión y petición.

No obstante, el protocolo continuará vigente luego de que la Justicia aceptara la apelación del Gobierno nacional . Este martes, el protocolo para el mantenimiento del orden público en casos de cortes de calles permanecerá en vigor hasta que se resuelva definitivamente el caso.

El Gobierno ya había anticipado que apelaría la decisión inicial, defendiendo la herramienta como necesaria para garantizar la libre circulación y el orden público, y aludió además a que la iniciativa cuenta con gran respaldo social.

Se apelará esta decisión de la Justicia. Ni un paso atrás contra los que quieren que regrese el caos y el desorden.

El Protocolo es legítimo y se cumple. En esta Argentina, ley y orden.



— Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) December 29, 2025

Celebración del oficialismo: “El orden no se negocia”

La decisión judicial fue celebrada por referentes del oficialismo. La exministra Bullrich escribió en su cuenta de X: “Buena noticia: la Justicia concedió el recurso de apelación y el Protocolo Antipiquete NO se suspende. Se seguirá aplicando, aún esté pendiente resolver la cuestión. El orden no se negocia”.

Lo mismo hizo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni: “El protocolo anti-piquetes sigue vigente. Saludos a todos. Fin”, escribió en la red social.

Buena noticia: la Justicia concedió el recurso de apelación y el Protocolo Antipiquete NO se suspende.

El Protocolo se seguirá aplicando, aún esté pendiente resolver la cuestión.

El orden no se negocia.



El Protocolo se seguirá aplicando, aún esté pendiente resolver la cuestión.



— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 30, 2025

Cabe mencionar que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) festejó aquel pronunciamiento inicial y enfatizó que “la sentencia del juez federal Martín Cormick pone límites a lo que el Ministerio de Seguridad puede hacer: no puede restringir derechos constitucionales”.

También celebraron organizaciones sindicales, que emitieron comunicados o utilizaron sus redes para destacar el fallo de Cormick.