30 de diciembre de 2025 - 15:41

La Junta Electoral aceptó la impugnación del PJ Mendoza contra el nombre del frente kirchnerista

La Junta Electoral de Mendoza aceptó el recurso que presentó el Partido Justicialista contra la denominación "Fuerza Patria" que había adoptado el kirchnerismo.

Anabel Fernandez Sagasti junto a Emir Félix. Archivo

Anabel Fernandez Sagasti junto a Emir Félix. Archivo

Foto:

Archivo Los Andes
Los Andes | Martín Fernández Russo
Por Martín Fernández Russo

Un nuevo revés recibió el kirchnerismo, tras romper con el Partido Justicialista (PJ) para competir por afuera en las elecciones municipales del próximo 22 de febrero. La Junta Electoral de Mendoza aceptó la impugnación que impulsó la conducción del partido contra el uso de "Fuerza Patria" como nombre de su nuevo frente y ahora deberán presentar otro. Tienen tiempo hasta el viernes 2 de enero a las 10 de la mañana para hacerlo.

Leé además

El senador Armando Magistretti había denunciado al Tribunal de Cuentas por supuesto nepotismo

Ética Pública descartó que exista "nepotismo" en el Tribunal de Cuentas y complicó al senador denunciante

Por Martín Fernández Russo
Anabel Fernández Sagasti y Emir Félix, enfrentados por las elecciones municipales del próximo 22 de febrero. Archivo Los Andes

Más cruces entre el PJ y el kirchnerismo: la Junta Electoral define una impugnación contra el nuevo frente

Por Martín Fernández Russo

Ante los cuestionamientos públicos, el kirchnerismo se movió con rapidez y modificó la denominación de su nuevo frente a “Fuerza Patria”, nombre utilizado por el peronismo en las elecciones de octubre pasado en la provincia de Buenos Aires y en gran parte del país.

Sin embargo, los problemas continuaron, esta vez desde el propio PJ Mendoza. El partido que preside el diputado nacional Emir Félix reaccionó con una nueva impugnación, al advertir que la denominación elegida podría generar confusión en el electorado.

La apoderada del frente K, Cecilia Juri, se defendió asegurando que "Fuerza Patria" no fue utilizado por el PJ Mendoza en las elecciones anteriores y afirmaron que palabras “Fuerza” y “Patria” son términos de uso común y político universal, no apropiables de manera exclusiva.

De este modo, la Junta Electoral de Mendoza se reunió este martes para resolver el conflicto entre "compañeros" y terminó avalando la impugnación que "el grupo de los intendentes" promovió contra el uso de "Fuerza Patria" para las elecciones de concejales en Maipú, Luján, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz y San Rafael.

El voto dividido de la Suprema Corte

La Junta está integrada por los siete miembros de la Suprema Corte de Justicia; la vicegobernadora Hebe Casado y el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi.

La decisión sobre el principal partido de la oposición quedó en manos de los jueces de la Corte, ya que Casado y Lombardi no asistieron. Pero tampoco lo hicieron los supremos Omar Palermo y Norma Llatser, ambos de licencia.

Por lo que solo 5 integrantes del máximo tribunal debieron definir la impugnación y la votación resultó 3 a 2 a favor del recurso presentado por el PJ. El presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay, y la jueza María Teresa Day rechazaron y aprobaron los jueces Mario Adaro, Julio Gómez y José Valerio (este último, enfrentado con Garay).

Suprema Corte de Justicia
Los siete miembros de la Suprema Corte de Justicia, que está presidida por el juez Dalmiro Garay.

Los siete miembros de la Suprema Corte de Justicia, que está presidida por el juez Dalmiro Garay.

Dalmiro Garay a favor del kirchnerismo

El presidente de la Corte, Dalmiro Garay, fue quién expresó su voto a favor de los argumentos que presentó el kirchnerismo y descartó que el nombre "Fuerza Patria" pudiera presentar confusión con "Fuerza Justicialista" en los departamentos de Luján y Rivadavia.

"No se observan coincidencias sustanciales que puedan inducir a confusión entre el electorado, ni similitudes fonéticas, auditivas o conceptuales que comprometan la distintividad exigida por la normativa vigente. En consecuencia, la denominación `Fuerza Patria` se distingue razonablemente de los nombres de las alianzas que plantean la oposición", sostuvo Garay con respaldo de la jueza Day.

El caso de San Luis que inclinó la balanza

En contraparte, los jueces Adaro y Gómez -identificados como parte del "ala filoperonista" de la Corte- consideraron "clave" el antecedente citado por el PJ Mendoza sobre la impugnación de "Fuerza Patria San Luis" que realizó el Frente Justicialista de la vecina provincia, en el que la Cámara Nacional resolvió citando la vinculación entre esa denominación y el justicialismo.

Adaro y Gómez sostuvieron que "es de público conocimiento la vinculación del Partido Justicialista con la agrupación Fuerza Patria que compitió en las recientes elecciones en múltiples Provincias, entre ellas Buenos Aires donde fue la agrupación política más votada, con alto impacto que ello provocó a nivel comunicacional,como también en su momento la columna vertebral de Unión por la Patria fue el Partido Justicialista".

"Ello nos obliga a colocamos en la situación del electorado para apreciar no solo si hay distinción razonable en el nombre, sino también apreciar si la misma puede provocar confusión material o ideológica" planteron y citaron que la Cámara Nacional Electoral, en el caso de San Luis, señaló que el uso de Fuerza Patria "puede asumirse bien como un intento de usufructuar una representación política que le es ajena o bien provocar (...) confusión material o ideológica".

Por estos motivos, Adaro y Gómez terminaron votando a favor de la "no utilización" de Fuerza Patria y Valerio terminó desempatando, con un voto aparte, a favor de esta postura.

"Analizados los dos votos anteriores, llego a la conclusión que el sintagma Fuerza Patria, denominación que se pretende utilizar en las presentes elecciones, puede provocar la confusión tanto material como ideológica, como ha entendido la Cámara Nacional Electoral en los antecedentes citados, por el caso Fuerza Patria San Luis. Esto debido a que nos encontramos frente al proceso electoral ya en desarrollo, y el uso indistinto de tal sintagma", sostuvo el juez supremo, coordinador del Fuero Penal.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El kirchnerismo se presentó por fuera del PJ tras el cierre de listas y la Junta Electoral cerró el período de inscripción.

Elecciones municipales: cerró el periodo de alianzas, La Cámpora "dio el portazo" y el PJ irá con dos listas

Por Jorge Yori
El presidente Javier Milei recibiría apoyo del PJ para aprobar el presupuesto 2026.

Milei logra un respaldo inesperado del PJ y avanza la aprobación del Presupuesto 2026 en el Senado

Por Redacción Política
El PJ Bonaerense decidió renovar sus autoridades el 15 de marzo de 2026

El PJ Bonaerense decidió renovar sus autoridades el 15 de marzo de 2026 en busca de la unidad

Por Redacción Política
Dirigentes y legisladores opositores acusaron al Gobierno de cerrar la Agencia Nacional de Discapacidad para tapar presuntas coimas.

La oposición cargó contra el cierre del ANDIS: "Quieren esconder la mugre de las coimas debajo de la alfombra"

Por Redacción Política