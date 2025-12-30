La Junta Electoral aceptó la impugnación del PJ Mendoza contra el nombre del frente kirchnerista

Un nuevo revés recibió el kirchnerismo, tras romper con el Partido Justicialista (PJ) para competir por afuera en las elecciones municipales del próximo 22 de febrero. La Junta Electoral de Mendoza aceptó la impugnación que impulsó la conducción del partido contra el uso de "Fuerza Patria" como nombre de su nuevo frente y ahora deberán presentar otro. Tienen tiempo hasta el viernes 2 de enero a las 10 de la mañana para hacerlo.

Más cruces entre el PJ y el kirchnerismo: la Junta Electoral define una impugnación contra el nuevo frente

La alianza que presentó el sector de Anabel Fernández Sagasti —a través de los sellos Unidad Popular y Partido Federal — ante la Junta Electoral de Mendoza fue inicialmente impugnada por la alianza La Libertad Avanza-Cambia Mendoza , ya que se denominaba “ Manso Frente Mendocino” , una expresión que coincidía con la campaña de turismo del Gobierno provincial.

Ante los cuestionamientos públicos, el kirchnerismo se movió con rapidez y modificó la denominación de su nuevo frente a “Fuerza Patria” , nombre utilizado por el peronismo en las elecciones de octubre pasado en la provincia de Buenos Aires y en gran parte del país.

Sin embargo, los problemas continuaron, esta vez desde el propio PJ Mendoza. El partido que preside el diputado nacional Emir Félix reaccionó con una nueva impugnación , al advertir que la denominación elegida podría generar confusión en el electorado.

La apoderada del frente K, Cecilia Juri, se defendió asegurando que "Fuerza Patria" no fue utilizado por el PJ Mendoza en las elecciones anteriores y afirmaron que palabras “Fuerza” y “Patria” son términos de uso común y político universal, no apropiables de manera exclusiva.

De este modo, la Junta Electoral de Mendoza se reunió este martes para resolver el conflicto entre "compañeros" y terminó avalando la impugnación que "el grupo de los intendentes" promovió contra el uso de "Fuerza Patria" para las elecciones de concejales en Maipú, Luján, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz y San Rafael.

El voto dividido de la Suprema Corte

La Junta está integrada por los siete miembros de la Suprema Corte de Justicia; la vicegobernadora Hebe Casado y el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi.

La decisión sobre el principal partido de la oposición quedó en manos de los jueces de la Corte, ya que Casado y Lombardi no asistieron. Pero tampoco lo hicieron los supremos Omar Palermo y Norma Llatser, ambos de licencia.

Por lo que solo 5 integrantes del máximo tribunal debieron definir la impugnación y la votación resultó 3 a 2 a favor del recurso presentado por el PJ. El presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay, y la jueza María Teresa Day rechazaron y aprobaron los jueces Mario Adaro, Julio Gómez y José Valerio (este último, enfrentado con Garay).

Suprema Corte de Justicia Los siete miembros de la Suprema Corte de Justicia, que está presidida por el juez Dalmiro Garay. Archivo Los Andes

Dalmiro Garay a favor del kirchnerismo

El presidente de la Corte, Dalmiro Garay, fue quién expresó su voto a favor de los argumentos que presentó el kirchnerismo y descartó que el nombre "Fuerza Patria" pudiera presentar confusión con "Fuerza Justicialista" en los departamentos de Luján y Rivadavia.

"No se observan coincidencias sustanciales que puedan inducir a confusión entre el electorado, ni similitudes fonéticas, auditivas o conceptuales que comprometan la distintividad exigida por la normativa vigente. En consecuencia, la denominación `Fuerza Patria` se distingue razonablemente de los nombres de las alianzas que plantean la oposición", sostuvo Garay con respaldo de la jueza Day.

El caso de San Luis que inclinó la balanza

En contraparte, los jueces Adaro y Gómez -identificados como parte del "ala filoperonista" de la Corte- consideraron "clave" el antecedente citado por el PJ Mendoza sobre la impugnación de "Fuerza Patria San Luis" que realizó el Frente Justicialista de la vecina provincia, en el que la Cámara Nacional resolvió citando la vinculación entre esa denominación y el justicialismo.

Adaro y Gómez sostuvieron que "es de público conocimiento la vinculación del Partido Justicialista con la agrupación Fuerza Patria que compitió en las recientes elecciones en múltiples Provincias, entre ellas Buenos Aires donde fue la agrupación política más votada, con alto impacto que ello provocó a nivel comunicacional,como también en su momento la columna vertebral de Unión por la Patria fue el Partido Justicialista".

"Ello nos obliga a colocamos en la situación del electorado para apreciar no solo si hay distinción razonable en el nombre, sino también apreciar si la misma puede provocar confusión material o ideológica" planteron y citaron que la Cámara Nacional Electoral, en el caso de San Luis, señaló que el uso de Fuerza Patria "puede asumirse bien como un intento de usufructuar una representación política que le es ajena o bien provocar (...) confusión material o ideológica".

Por estos motivos, Adaro y Gómez terminaron votando a favor de la "no utilización" de Fuerza Patria y Valerio terminó desempatando, con un voto aparte, a favor de esta postura.

"Analizados los dos votos anteriores, llego a la conclusión que el sintagma Fuerza Patria, denominación que se pretende utilizar en las presentes elecciones, puede provocar la confusión tanto material como ideológica, como ha entendido la Cámara Nacional Electoral en los antecedentes citados, por el caso Fuerza Patria San Luis. Esto debido a que nos encontramos frente al proceso electoral ya en desarrollo, y el uso indistinto de tal sintagma", sostuvo el juez supremo, coordinador del Fuero Penal.