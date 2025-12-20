20 de diciembre de 2025 - 00:05

El PJ Bonaerense decidió renovar sus autoridades el 15 de marzo de 2026 en busca de la unidad

En la reunión del consejo partidario se tomó la decisión, aunque todavía resta determinar si el proceso será mediante internas o por una lista de unidad.

El PJ Bonaerense decidió renovar sus autoridades el 15 de marzo de 2026

El PJ Bonaerense decidió renovar sus autoridades el 15 de marzo de 2026

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El Consejo Provincial del PJ Bonaerense definió hoy convocar a elecciones de renovación de autoridades para el 15 de marzo de 2026, aunque los distintos sectores internos manifestaron su intención de acordar una lista de unidad.

Leé además

El gobernador Alfredo Cornejo junto al intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli. 

Cornejo dijo que el PJ "está desorientado" por su interna y acusó a dos intendentes de "financiar marchas"

Por Martín Fernández Russo
Dos dirigentes importantes del kirchnerismo se enfrentaron por la minería. Foto: creación de Gemini por IA.

La minería abrió una grieta política en el kirchnerismo: quiénes se enfrentaron

Por Redacción Política

De la reunión del partido, que encabezó el titular Máximo Kirchner en Malvinas Argentinas, participó también el secretario general de la CGT Cristian Jerónimo, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes partidarias.

Tras el tratamiento de los asuntos del orden del día, Jerónimo hizo una exposición sobre la situación de los trabajadores en el contexto del intento de reforma laboral por parte del gobierno de Javier Milei.

En efecto, la central salió a atribuirse esa demora a la presión ejercida en las calles, al afirmar que “las masivas movilizaciones pusieron de manifiesto el rechazo contundente hacia esa iniciativa de parte de las y los trabajadores argentinos”, según expresó ayer.

Reunión del PJ Bonaerense

En lo partidario, el PJ resolvió que, en caso de acordar una lista de unidad, la fecha del 15 de marzo será solo a los fines de cumplir con el trámite.

El sector del gobernador Axel Kicillof, enrolado en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), también está de acuerdo con evitar la división.

Máximo Kirchner es resistido por distintos sectores del peronismo y tiene mandato vencido desde ayer, lo que motivó que el Consejo Provincial definiera la fecha de elecciones.

Desde La Cámpora recordaron que durante el año pasado, cuando se discutía el liderazgo del hijo de Cristina Kirchner, “nadie levantó la mano” para enfrentar a la conducción.

“Ahora habrá que ver si intendentes o el axelismo quieren jugar”, provocaron desde el PJ, entusiasmados con la posibilidad de que las críticas esgrimidas en reserva tanto desde el kicillofismo como entre los jefes comunales se expresen en el plano partidario.

Participaron referentes del Consejo Provincial como la vicegobernadora Verónica Magario y los legisladoras Mayra Mendoza y Teresa García; los intendentes Mariel Fernández (Moreno), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Gustavo Menéndez (Merlo) y el anfitrión Leonardo Nardini, además del ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, entre otros.

La reunión incluyó además un homenaje al fallecido intendente Juan José Mussi, cuyo deceso tuvo lugar el 24 de noviembre último.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El Gobierno espera que antes de fin de año quede aprobado el Presupuesto 2026

Presupuesto 2026: el oficialismo insistirá en que haya sesión en Diputados el 29 o 30 de diciembre

Por Sebastián Hadida
El concejal de Tupungato, Facundo Arce, fue destituido por violencia de género. 

El concejal destituido por violencia de género fue removido por unanimidad: qué pasará con su banca

Por Gisel Guajardo
Ornella Calvete, exdirectora nacional en el Ministerio de Economía, se presentó este viernes ante el juez Sebastián Casanello, pero se negó a declarar. 

Causa coimas en Andis: la exfuncionaria Ornella Calvete se negó a declarar

Por Redacción Política
La Justicia investiga a quienes usaron el helipuerto de la mansión vinculada a la AFA

La Justicia busca identificar quiénes usaban el helipuerto de la lujosa mansión de Pilar vinculada a la AFA

Por Redacción Política