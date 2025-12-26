Elecciones municipales: cerró el periodo de alianzas, La Cámpora "dio el portazo" y el PJ irá con dos listas

La Junta Electoral de Mendoza dio por cerrado el período de inscripción de alianzas para las elecciones municipales del 22 de febrero de 2026. La principal novedad es que La Cámpora decidió romper el frente Fuerza Justicialista Mendoza y presentarse por fuera con dos denominaciones diferentes.

Elecciones municipales: estos son los frentes que se presentaron y cuáles faltan por hacerlo

El kirchnerismo competirá en los seis departamentos que renovarán la mitad de las bancas de sus Concejos Deliberantes. Bajo el nombre " Manso Frente Mendocino" , participará en Maipú, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz y Luján de Cuyo. En tanto, en San Rafael lo hará a través de la alianza " San Rafael Futuro" .

Estos frentes están integrados por el Partido Federal y Unidad Popula r, este último reflotado a mediados de año por el sector kirchnerista. La ruptura dentro del peronismo se produjo tras el cierre de listas, cuando el espacio que lidera la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti cuestionó el mecanismo de selección de candidaturas.

Según lo definido, los intendentes avanzaron con el armado de listas en esos departamentos y también se aprobaron las candidaturas para Luján de Cuyo y Rivadavia durante el Congreso Extraordinario realizado hace dos semanas.

El presidente del PJ Mendoza, Emir Félix, reunió a los intendentes y al sector de Anabel Fernández Sagasti

El malestar quedó expuesto públicamente cuando dirigentes de La Cámpora , como la concejal de Luján de Cuyo, Paloma Scalco , denunciaron en redes sociales que el Partido Justicialista estaba “cerrando” el partido a la decisión de ocho personas.

El cuestionamiento apuntó a que el Consejo Directivo tuvo la potestad de proponer y votar los nombres antes de su validación en el congreso partidario.

En ese marco, se presentó un recurso de impugnación ante la Junta Electoral, que finalmente fue rechazado. La tensión entre el grupo de intendentes y La Cámpora escaló al punto de que, para las elecciones legislativas nacionales de octubre, el peronismo podría competir con dos listas separadas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Adry_Cano/status/2004531902611620181&partner=&hide_thread=false Hoy, el PJ cumplimentó la presentación de documentación para constituir frentes de cara a las próximas elecciones municipales de febrero.

Así, en San Rafael, Maipú, Santa Rosa y La Paz fortaleceremos el enorme y eficiente trabajo realizado por nuestros intendentes (sigue) pic.twitter.com/ajEMbSIiKm — Adriana Cano (@Adry_Cano) December 26, 2025

Mientras tanto, este viernes se completó la presentación de las dos alianzas que restaban, correspondientes al sector de los intendentes. En los departamentos del Este, La Paz y Santa Rosa, el oficialismo municipal competirá bajo las denominaciones "Frente Elegí Gestión La Paz" y "Frente Santa Rosa Gana", respectivamente.

Los frentes que encabezan los intendentes Fernando Ubieta (La Paz) y Flor Destéfanis (Santa Rosa) están conformados por el Partido Justicialista, el Partido Intransigente y Proyecto Sur. Ese mismo esquema se replica en Maipú, Rivadavia y San Rafael, con la excepción de este último, donde se sumó Compromiso Federal.

En total, el sector de los intendentes del PJ competirá bajo los siguientes lemas:

Frente Maipú Crece

Frente Fuerza Justicialista Rivadavia

Frente Fuerza Justicialista Luján de Cuyo

Frente San Rafael en Marcha

Frente Elegí Gestión La Paz

Frente Santa Rosa Gana

El resto de los frentes

Para las elecciones municipales de febrero se presentaron siete frentes, de los cuales algunos de ellos solo harán en algún departamento en particular, como el caso del "Proyecto Maipú, Nuevo Rumbo" conformado por el Partido Fe y Compromiso Federal.

A esa lista de alianzas faltan los partidos políticos que irán por su cuenta, como el caso de Sembrar en Rivadavia. Estos tiempos tienen de inscribirse hasta el 3 de enero de 2026. Esa misma fecha también es la presentación de las listas de concejales en los seis departamentos.

Andrés Lombardi y Facundo Correa Llano Los presidentes de la Unión Cívica Radical y de La Libertad Avanza de Mendoza, Andrés Lombardi y Facundo Correa Llano en la presentación de la alianza Cambia Mendoza + LLA.

En fin, las alianzas que se han presentado son Cambia Mendoza + La Libertad Avanza, que esta ocasión incorporaron al PRO y al Partido de los Jubilados. El Frente Verde, conformado por el Partido Verde y Libres del Sur.

También se inscribió el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) y el Frente Libertario Demócrata, integrado por el Partido Demócrata y el Partido Libertario. A esta lista hay que sumar las dos recientes alianzas del peronismo.