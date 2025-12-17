El Kirchnerismo judicializó la interna con los intendentes por la elección de candidatos

Los concejales Paloma Scalco (Luján de Cuyo), Juan Manuel Villalba (Rivadavia) y el abogado y dirigente peronista, Nadir Yasuff, presentaron una acción ante el Juzgado Federal con competencia electoral para que intervenga en el proceso de selección de candidaturas partidarias.
Se trata de las modificaciones aprobadas por el Congreso Partidario, el pasado sábado 29 de noviembre, que alteran el método de elección vigente.
Según denuncian, restringen gravemente la participación democrática y el derecho de las minorías. La presentación judicial solicita el rechazo de las reformas introducidas a la Carta Orgánica, al considerar que vuelven “ilusoria” cualquier posibilidad real de participación interna, al concentrar la definición de candidaturas en un órgano reducido y carente de legitimidad democrática suficiente.
Según se expone en el escrito, el Congreso Partidario (máximo órgano del PJ) aprobó un nuevo mecanismo que delegó en solo ocho personas la facultad de seleccionar candidaturas, desplazando los métodos participativos previamente establecidos y contradiciendo tanto la tradición democrática del partido como el marco normativo electoral vigente.