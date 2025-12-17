17 de diciembre de 2025 - 19:56

El Kirchnerismo judicializó la interna con los intendentes por la elección de candidatos

A la acción ante la justicia, se sumaron fuertes críticas por la ausencia de explicaciones respecto de los votos de algunos legisladores del partido a favor de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto San Jorge.

Los concejales Paloma Scalco, Juan Manuel Villalba y el abogado y dirigente peronista, Nadir Yasuff.

Los concejales Paloma Scalco, Juan Manuel Villalba y el abogado y dirigente peronista, Nadir Yasuff.

Foto:

redes
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Los concejales Paloma Scalco (Luján de Cuyo), Juan Manuel Villalba (Rivadavia) y el abogado y dirigente peronista, Nadir Yasuff, presentaron una acción ante el Juzgado Federal con competencia electoral para que intervenga en el proceso de selección de candidaturas partidarias.

Leé además

Escándalo en el Senado: el fuerte cruce entre Bullrich y Mayans por la presidencia de la comisión.

Escándalo en el Senado: el fuerte cruce entre Bullrich y Mayans por la presidencia de la comisión

Por Redacción Política
Cristina Kirchner

Cristina Kirchner criticó la política cambiaria del Gobierno y advirtió que "la economía está en caída libre"

Por Redacción Política

Se trata de las modificaciones aprobadas por el Congreso Partidario, el pasado sábado 29 de noviembre, que alteran el método de elección vigente.

Según denuncian, restringen gravemente la participación democrática y el derecho de las minorías. La presentación judicial solicita el rechazo de las reformas introducidas a la Carta Orgánica, al considerar que vuelven “ilusoria” cualquier posibilidad real de participación interna, al concentrar la definición de candidaturas en un órgano reducido y carente de legitimidad democrática suficiente.

Según se expone en el escrito, el Congreso Partidario (máximo órgano del PJ) aprobó un nuevo mecanismo que delegó en solo ocho personas la facultad de seleccionar candidaturas, desplazando los métodos participativos previamente establecidos y contradiciendo tanto la tradición democrática del partido como el marco normativo electoral vigente.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El peronismo ya tiene sus candidatos y comenzó a difundirlos. Estos son los de la intendenta de Santa Rosa, Flor Destefanis.

El peronismo ya tiene sus candidatos para las elecciones en seis departamentos: quiénes son

Por Juan Carlos Albornoz
El gobernador Alfredo Cornejo junto al intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli. 

Cornejo dijo que el PJ "está desorientado" por su interna y acusó a dos intendentes de "financiar marchas"

Por Martín Fernández Russo
Dos dirigentes importantes del kirchnerismo se enfrentaron por la minería. Foto: creación de Gemini por IA.

La minería abrió una grieta política en el kirchnerismo: quiénes se enfrentaron

Por Redacción Política
El ministro Luis Petri levanta el pulgar a bordo de uno de los aviones F-16.

Luis Petri defendió la compra de los F-16: "Si al kirchnerismo le duelen, a mí me encanta"

Por Redacción Política