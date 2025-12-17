El Kirchnerismo judicializó la interna con los intendentes por la elección de candidatos

A la acción ante la justicia, se sumaron fuertes críticas por la ausencia de explicaciones respecto de los votos de algunos legisladores del partido a favor de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto San Jorge.

Los concejales Paloma Scalco (Luján de Cuyo), Juan Manuel Villalba (Rivadavia) y el abogado y dirigente peronista, Nadir Yasuff, presentaron una acción ante el Juzgado Federal con competencia electoral para que intervenga en el proceso de selección de candidaturas partidarias.

Se trata de las modificaciones aprobadas por el Congreso Partidario, el pasado sábado 29 de noviembre, que alteran el método de elección vigente.

Según denuncian, restringen gravemente la participación democrática y el derecho de las minorías. La presentación judicial solicita el rechazo de las reformas introducidas a la Carta Orgánica, al considerar que vuelven “ilusoria” cualquier posibilidad real de participación interna, al concentrar la definición de candidaturas en un órgano reducido y carente de legitimidad democrática suficiente.