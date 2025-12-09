Luis Petri defendió la compra de los F-16: "Si al kirchnerismo le duelen, a mí me encanta"

Tras las críticas opositoras, Luis Petri defendió la compra de 24 aviones F-16 a Dinamarca y apuntó al kirchnerismo por la falta de inversiones en Defensa. Aseguró que la adquisición representa “el mayor salto tecnológico en décadas”.

El ministro Luis Petri levanta el pulgar a bordo de uno de los aviones F-16.

Luis Petri defendió este lunes la compra de 24 aviones supersónicos F-16 a Dinamarca, una operación que generó cuestionamientos desde el kirchnerismo luego de su renuncia al Ministerio de Defensa. El ahora diputado calificó como “fundamental” la incorporación de estas aeronaves a la Fuerza Aérea y apuntó directamente a sus críticos.

“Si al kirchnerismo le duelen los F-16, a mí me encanta: son todos sommeliers de aviones cazas”, dijo en declaraciones a TN. Para Petri, la adquisición representa “la compra más importante de los últimos 40 años”, un período en el que —según señaló— no hubo renovaciones relevantes del equipamiento militar. “Es un salto tecnológico de 30 años”, agregó.

— Luis Petri (@luispetri) December 10, 2025 El exfuncionario sostuvo que con los F-16 el país recupera capacidad de disuasión: "Logramos vigilancia y control del espacio aéreo. No teníamos ningún avión supersónico, siendo el octavo país más extenso del mundo".

Petri también respondió a las observaciones del exministro Agustín Rossi, quien había planteado que una compra “soberana” hubiera sido la de los JF-17 de fabricación china. Para el dirigente radical, las críticas “no tienen impacto” porque —según afirmó— durante los gobiernos kirchneristas “se destrató y desfinanció a las Fuerzas Armadas”.

— Luis Petri (@luispetri) December 10, 2025 Rossi había advertido que la adquisición de los F-16 contaba con aval de Estados Unidos y Reino Unido, lo que en su visión dificultaría la capacidad disuasoria argentina en el Atlántico Sur. Petri, en cambio, afirmó que por primera vez en años se avanza en un equipamiento concreto para las fuerzas.