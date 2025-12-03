3 de diciembre de 2025 - 20:30

Áspero cruce en Diputados: Petri y Rossi se enfrentaron por la gestión en Defensa

Los exministros de Defensa protagonizaron un caliente intercambio que mezcló acusaciones cruzadas durante la jura de diputados.

Los Andes | Redacción Política
La sesión especial de este miércoles, en la que asumieron sus bancas los 127 diputados nacionales electos el 26 de octubre, dejó uno de los momentos más tensos del nuevo período legislativo: un cruce entre Luis Petri (LLA) y Agustín Rossi (UxP) encendió el debate y expuso diferencias profundas dentro del oficialismo y la oposición.

Petri, exministro de Defensa y ahora diputado oficialista, tomó la palabra con un mensaje que buscó diferenciarse de gestiones anteriores y del peronismo.

“Venimos a apostar al diálogo, pero no para la agenda del pasado, no a la agenda del kirchnerismo, del piquete, de la extorsión, venimos a apostar a la agenda del futuro, que fue la que votó la mayoría de los argentinos. Una agenda que propone la modernización laboral, terminar de derrotar a la pobreza en la República Argentina”, afirmó.

Las reacciones del bloque peronista se hicieron oír de inmediato. En medio de gritos de “negacionista”, Petri subió el tono: “La verdad, saben que, a los peronistas les recomiendo que vayan al psicólogo. El fundador del peronismo era un militar y fue ministro de Guerra, y se sienten cómodos poniendo montoneros en el Ministerio de Defensa, pero por qué no van al psicólogo”, lanzó, acompañado por los gestos de la diputada Juliana Santillán frente a los cruces desde la oposición.

Sus palabras también fueron interpretadas como un respaldo a su sucesor en Defensa, Carlos Presti, designado tras su paso por la Jefatura del Estado Mayor General del Ejército.

La réplica de Rossi

La respuesta no tardó. Agustín Rossi, exministro de Defensa y referente del peronismo, tomó el micrófono tras ser directamente interpelado. “Los peronistas estamos orgullosos de ser peronistas. Estamos orgullosos de Juan Domingo Perón, de ser un partido con más de 80 años de vigencia, de nuestra propia historia, de los gobiernos de Perón, de Néstor y de Cristina. Seguimos levantando los mismos valores y las mismas banderas que levantaron aquellos trabajadores el 17 de octubre del 45. Levantamos y defendemos los valores de los más de 30 mil de compañeros desaparecidos”, comenzó.

Luego apuntó contra la gestión de Petri al frente de la cartera: “Estamos acá para defender la representación popular del 35% de los argentinos que nos votaron y cuando el diputado Petri quiera hablar de Defensa, hablamos de Defensa. Lo que hizo él fue calamitoso. Vayan a aumentarle el sueldo a los militares, vayan a resolver la deuda que tienen, en tres años quebraste IOSFA”, exclamó, en referencia a la Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

El cruce, uno de los más fuertes de la jornada, reflejó el clima político que rodeó la apertura del nuevo ciclo legislativo y anticipó las tensiones que marcarán los debates venideros.

