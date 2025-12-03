El desubicado comentario de un diputado sobre una colega durante la jura: "Que buena que está"

El diputado radical Gerardo Cipolini dejó abierto el micrófono y dejó dos frases llamativas que se viralizaron en redes.

El exabrupto de un diputado durante la jura

El diputado de la UCR Gerardo Cipolini tuvo hoy un exabrupto durante la jura de los nuevos diputados que asumirán sus cargos el próximo 10 de diciembre en el Congreso, al lanzar una serie de comentarios que fueron captados por el micrófono durante el acto.

En el contexto de la jura de los nuevos 127 legisladores, Cipolini estuvo con el micrófono abierto. "¿Quién es Rosario Goitia? ¡Qué buena que está!", “Qué buena que está la peruca. Tremendo”, se escuchó que dijo Cipolini al momento de la jura de De la Rosa.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Los Andes Diario (@losandesdiario) Las otras dos diputadas destinatarias de los exabruptos fueron las libertarias Mónica Becerra (San Luis) y Rosario Goitia (Chaco).

Cipolini, que estaba a cargo de la sesión preparatoria por ser el diputado de mayor edad (82), habló por lo bajo mientras Goitia juraba en su cargo, lo que de todos modos no puedo evitar que la frase se filtrara por los micrófonos. El legislador es oriundo de Chaco, pertenece al bloque de la UCR y tiene mandato hasta el 2027.

Gerardo Cipolini Gerardo Cipolini Luego de que la vicepresidenta primera de la Cámara baja, Cecilia Moreau (Unión por la Patria) tomara la palabra para quejarse por la situación, el radical alegó que se trató de una operación de redes sociales que manipuló su propia voz con inteligencia artificial.

El momento llamó la atención y se viralizó rápidamente en redes sociales, donde mostraban el video donde se escuchan los dichos de Cipolini. Tras tomarle juramento a los nuevos miembros, Cipolini regresó a su banca en el recinto para dejar su lugar a Martín Menem, quien fue reelecto como presidente de la Cámara de Diputados.