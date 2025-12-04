La Corte Suprema rechazó un planteo del Estado por el reparto de alimentos en comedores

La cautelar obligaba al Ministerio de Capital Humano a entregar alimentos en el marco del “Plan Nacional Argentina contra el Hambre”.

La Corte Suprema desestimó hoy por “inadmisible” un recurso del Estado Nacional contra un fallo que había ordenado al Ministerio de Capital Humano elaborar un plan de distribución de alimentos destinados a comedores comunitarios.

El caso llegó al máximo tribunal mediante una queja presentada por Leila Gianni, entonces subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano, con el patrocinio de Rodolfo Barra, en la que se buscaba dejar sin efecto la decisión de los tribunales de Comodoro Py por considerar que implicaba una intromisión judicial sobre facultades exclusivas del Poder Ejecutivo, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas de fuentes judiciales.

La controversia se había originado en la suspensión de la entrega de alimentos en comedores de todo el país, en el marco del “Plan Nacional Argentina contra el Hambre”.

Uno de los depósitos donde se encuentran los alimentos de Capital Humano para el reparto de ayuda. Foto: ámbito Uno de los depósitos donde se encuentran los alimentos de Capital Humano para el reparto de ayuda. Foto: ámbito El dirigente social Juan Grabois impulsó una denuncia penal y otra causa contenciosa, mientras que reportes periodísticos señalaban la existencia de un stock cercano a los cinco millones de kilos almacenados en Villa Martelli y Tafí Viejo, incluida leche próxima a vencer.

La fiscal Paloma Ochoa había reclamado medidas y pidió que los alimentos fueran distribuidos en comedores oficiales. El juez federal Sebastián Casanello sostuvo que el destino de los productos era facultad del Ejecutivo, pero ordenó elaborar un plan de distribución acorde a tipo, cantidad, vencimiento y población destinataria, y solicitó un detalle del stock en 72 horas.