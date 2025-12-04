4 de diciembre de 2025 - 21:45

Tragedia de Once: la Corte Suprema dejó firme la condena a Julio De Vido tras rechazar un planteo

El máximo tribunal desestimó el recurso de reposición impuesto por la defensa del exministro de Planificación Federal. Fue condenado a cuatro años de prisión y la inhabilitación perpetua.

La Corte Suprema dejó firme la condena a cuatro años de prisión impuesta a Julio De Vido por la causa de la tragedia de Once.

Foto:

NA
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Por Redacción Política
Por Redacción Política

Según confirmaron fuentes judiciales, el máximo tribunal desestimó un recurso de reposición que había sido presentado por la defensa del extitular de Planificación Federal durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner.

Ese planteo buscaba anular la resolución dictada hace tres semanas, cuando se ratificó su participación como partícipe necesario en el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, según informó Noticias Argentinas.

Resolución de la Corte Suprema

En aquella resolución, del 11 de noviembre, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti habían declarado “inadmisibles” los recursos de la fiscalía y de la defensa, y dejaron firme la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación perpetua.

Tras ese fallo, que derivó en la orden de detención por parte del Tribunal Oral Federal 4, la defensa de De Vido presentó un planteo de reposición o revocatoria in extremis, al sostener que existía un “marcado error” y que la causa debía considerarse prescripta.

Sin embargo, la Corte señaló que sus decisiones no pueden revisarse por esa vía “excepto en supuestos de situaciones serias e inequívocas” que no se verificaron en este caso, y ratificó lo resuelto.

De Vido había sido condenado en 2018 por el Tribunal Oral Federal 4, que consideró que incumplió su deber de control sobre los fondos asignados a Trenes de Buenos Aires (TBA), aunque fue absuelto por estrago culposo. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena.

El caso volvió a la Corte, que confirmó la responsabilidad penal del ex ministro pero ordenó dictar un nuevo monto de pena. Una sala de Casación fijó finalmente cuatro años de prisión, decisión apelada por todas las partes, hasta que el máximo tribunal cerró el trámite el 11 de noviembre.

Con la nueva resolución de este jueves, quedó sin efecto el último intento de la defensa para frenar la ejecución de la pena. Según el expediente al que accedió Noticias Argentinas, las notificaciones ya fueron cursadas para avanzar con lo dispuesto por el Tribunal Oral Federal 4.

Por Redacción Política
Por Redacción Política
Por Redacción Política
Por Martín Fernández Russo