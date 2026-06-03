Milei respaldó el retiro del pliego de Michelli con un mensaje en redes sociales

El presidente Javier Milei se pronunció públicamente sobre la controversia generada por el retiro del pliego de la candidata a jueza María Verónica Michelli . Este miércoles, el mandatario respaldó la postura impulsada por el Gobierno nacional en la red social X.

Se trata de una publicación que compartió el jefe de Estado. El posteo original es de Ricardo Manuel Rojas , exjuez y exsecretario letrado de la Corte Suprema de Justicia .

En el texto replicado por el Presidente, Rojas sostuvo que el Poder Ejecutivo tiene facultades para retirar una candidatura judicial una vez enviada al Senado. Según planteó, así como el presidente puede proponer un pliego para su tratamiento legislativo, también puede decidir retirarlo antes de que se concrete la designación formal .

La publicación fue interpretada como el primer posicionamiento público de Milei sobre un tema que generó fuertes repercusiones políticas durante los últimos días. Cabe recordar que la discusión se intensificó luego de que trascendiera la decisión oficial de impulsar el retiro del pliego de María Verónica Michelli, cuya candidatura debía ser tratada por la Cámara alta.

El caso abrió un debate político y jurídico acerca de las atribuciones del Poder Ejecutivo y del Senado en el proceso de designación de magistrados. La controversia también sumó cuestionamientos de distintos sectores de la oposición y especialistas en derecho constitucional, que mantienen posiciones contrapuestas respecto de la legalidad de la medida.

Tensión dentro de La Libertad Avanza

La situación tuvo además repercusiones dentro del propio oficialismo. La presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, anunció que apelaría a la denominada “objeción de conciencia” para no acompañar el retiro del pliego, una postura que generó malestar dentro del espacio.

El conflicto derivó en días de tensión política, con versiones sobre una posible renuncia de la legisladora, una reunión con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y un encuentro del bloque oficialista en el que se debatió la estrategia frente al caso. Mientras tanto, el futuro de la candidatura de Michelli continúa siendo motivo de discusión tanto en el Senado como dentro del Gobierno nacional.