De Vido fue trasladado a la cárcel de Ezeiza luego de estar en Comodoro Py

El exfuncionario K ingresó a prisión para cumplir su condena de cuatro años tras la Tragedia de Once.

Julio De Vido comenzó su condena de 4 años en prisión en la cárcel de Ezeiza. &nbsp;

Julio De Vido comenzó su condena de 4 años en prisión en la cárcel de Ezeiza.

 

Morena Rial seguirá en la cárcel: le dictaron prisión preventiva tras el pedido de la defensa

La Corte Suprema confirmó la sentencia de Julio De Vido por la tragedia de Once.

Se entregó Julio De Vido: vuelve a la cárcel por la condena de la tragedia de Once

De Vido fue trasladado a la cárcel federal de Ezeiza. Según información de Agencia Noticias Argentinas, fue ingresado a uno de los vehículos de la Policía Federal pasadas las 16, después de haberse presentado en tribunales.

Se rechazó su pedido de prisión domiciliaria

De Vido está condenado a cuatro años de prisión e inhabilitación especial perpetua por ser considerado partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Los abogados en defensa del exfuncionario habían solicitado que De Vido cumpliera su condena bajo la modalidad domiciliaria, alegando razones de salud y edad avanzada. Sin embargo, el Tribunal Oral Federal (TOF) N.º 4 rechazó este miércoles el pedido de prisión domiciliaria consideró que no existían fundamentos suficientes para conceder el beneficio.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron por “inadmisibles”, en aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, los recursos del Ministerio Público Fiscal y de la defensa de De Vido contra la sentencia.

El exministro está en la cárcel federal de máxima seguridad de Ezeiza, penal donde también se encuentran detenidos otros exfuncionarios kirchneristas y empresarios como Ricardo Jaime, José López y Lázaro Báez.

En 2018, el TOF 4 había condenado a De Vido al considerar que no cumplió con su deber de controlar el uso de los fondos públicos asignados a la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA). Si bien fue absuelto del delito de estrago culposo, se lo responsabilizó por el manejo irregular de los recursos.

La Auditoría General apunta a De Vido por la tragedia de Once

Irregularidades en la gestión del sistema ferroviario que derivaron en el accidente del 22 de febrero de 2012, conocido como la tragedia de Onda. El incidente se causó cuando una formación del tren Sarmiento impactó contra el andén de la estación terminal, convirtiéndose en uno de los hechos más trágicos de la historia ferroviaria argentina.

