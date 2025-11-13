Se entregó Julio De Vido: vuelve a la cárcel por la condena de la tragedia de Once

El exfuncionario K regresa a prisión para cumplir la condena ratificada por el incidente que dejó 51 muertos y 700 heridos allá por 2012.

La Corte Suprema confirmó la sentencia de Julio De Vido por la tragedia de Once.

El exministro de Planificación Federal durante el kirchnerismo, Julio de Vido, se entregó este jueves a las 8 en los tribunales de Comodoro Py para quedar detenido y regresar a prisión, cumpliendo así la condena de cuatro años de prisión por la tragedia ferroviaria de Once que dejó firme la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Se espera que, por la tarde, el exministro quede alojado en el penal de Ezeiza, donde deberá someterse a los controles protocolares de salud. Allí están detenidos los exssecretarios de Transporte Ricardo Jaime y de Obras Públicas José López y el empresario K Lázaro Báez.

Los abogados del exfuncionario K habían solicitado que De Vido cumpliera su condena bajo la modalidad domiciliaria, alegando razones de salud y edad avanzada. Sin embargo, el Tribunal Oral Federal N° 4 consideró que no existen fundamentos suficientes para conceder el beneficio, por lo que dispuso que el exministro regrese a prisión para cumplir la pena impuesta.

Tragedia de Once: perito declaró que el tren frenaba bien, pero el motorman no lo detuvo Tragedia de Once en 2012 La resolución se suma al reciente fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, que dejó firme la condena de De Vido por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Con esa decisión, la Justicia dio por concluidas las instancias de revisión y habilitó la ejecución efectiva de la pena. En 2018, De Vido había sido absuelto del delito de estrago culposo, vinculado a las muertes y lesiones ocasionadas por el accidente, pero se lo responsabilizó por el manejo irregular de los recursos.

El hombre estuvo detenido en la unidad de Marcos Paz entre octubre de 2017 cuando le quitaron los fueros como diputado nacional y diciembre de 2019 cuando le dieron la detención domiciliaria. En marzo de 2020 fue excarcelado y desde entonces estaba en libertad.