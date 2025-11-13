Se entregó Julio De Vido: vuelve a la cárcel por la condena de la tragedia de Once

El exministro de Planificación Federal durante el kirchnerismo, Julio de Vido, se entregó este jueves a las 8 en los tribunales de Comodoro Py para quedar detenido y regresar a prisión, cumpliendo así la condena de cuatro años de prisión por la tragedia ferroviaria de Once que dejó firme la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Se espera que, por la tarde, el exministro quede alojado en el penal de Ezeiza, donde deberá someterse a los controles protocolares de salud. Allí están detenidos los exssecretarios de Transporte Ricardo Jaime y de Obras Públicas José López y el empresario K Lázaro Báez.
Los abogados del exfuncionario K habían solicitado que De Vido cumpliera su condena bajo la modalidad domiciliaria, alegando razones de salud y edad avanzada. Sin embargo, el Tribunal Oral Federal N° 4 consideró que no existen fundamentos suficientes para conceder el beneficio, por lo que dispuso que el exministro regrese a prisión para cumplir la pena impuesta.
La resolución se suma al reciente fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, que dejó firme la condena de De Vido por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Con esa decisión, la Justicia dio por concluidas las instancias de revisión y habilitó la ejecución efectiva de la pena. En 2018, De Vido había sido absuelto del delito de estrago culposo, vinculado a las muertes y lesiones ocasionadas por el accidente, pero se lo responsabilizó por el manejo irregular de los recursos.
El hombre estuvo detenido en la unidad de Marcos Paz entre octubre de 2017 cuando le quitaron los fueros como diputado nacional y diciembre de 2019 cuando le dieron la detención domiciliaria. En marzo de 2020 fue excarcelado y desde entonces estaba en libertad.
El exfuncionario K fue hallado responsable de las irregularidades en la gestión del sistema ferroviario que derivaron en el accidente del 22 de febrero de 2012, conocido como la Tragedia de Once. En el hecho murieron 51 personas y más de 700 resultaron heridas.