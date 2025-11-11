11 de noviembre de 2025 - 16:08

Ordenaron la detención de Julio De Vido por la tragedia de Once

El máximo tribunal confirmó la pena de cuatro años de prisión al exministro de Planificación Federal por administración fraudulenta.

La Corte Suprema confirmó la sentencia de Julio De Vido por la tragedia de Once.

La Corte Suprema confirmó la sentencia de Julio De Vido por la tragedia de Once.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Tras la confirmación de la condena a cuatro años de prisión, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó la detención del exministro de Planificación Federal Julio De Vido por su responsabilidad en la tragedia ferroviaria de Once, ocurrida en febrero de 2012 y que causó la muerte de 52 personas y dejó 789 heridos.

Reapareció Alberto Fernández: dijo que el video con Tamara Petinatto era para un periodista y habló de Fabiola Yañez

Reapareció Alberto Fernández y dio una insólita versión sobre el video de Tamara Pettinato

Rodolfo Aguiar, secretario general nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

ATE ya prepara un paro nacional en rechazo a la reforma laboral del Gobierno: "Esperar al 10 es suicida"

Ante esta situación, el exfuncionario deberá presentarse en los tribunales federales de Comodoro Py este jueves a las 10 para que se haga efectiva su reclusión, donde aún se desconocen las condiciones específicas.

La tragedia de Once dejó 52 víctimas fatales.

El fallo de la Corte

En el acuerdo de este martes, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti resolvieron rechazar los recursos de la defensa de De Vido, que buscaba su absolución, y también los de la Fiscalía, que había pedido un incremento de la pena.

De esta manera, la Corte dejó firme la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal N° 4 (TOF 4), que había condenado a De Vido por administración fraudulenta al determinar que no controló el uso de los fondos públicos destinados a la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), concesionaria del servicio ferroviario de la línea Sarmiento.

El expediente regresará ahora al TOF 4, que deberá definir la ejecución de la condena, ya que De Vido tiene 75 años, el tribunal podría otorgarle el beneficio de prisión domiciliaria.

La tragedia de Once

La tragedia de Once ocurrió el 22 de febrero de 2012, cuando una formación del tren Sarmiento impactó contra el andén de la estación terminal. El accidente dejó 52 muertos y casi 800 heridos, convirtiéndose en uno de los hechos más trágicos de la historia ferroviaria argentina.

La tragedia de Once ocurrió el 22 de febrero de 2012.

En diciembre de 2015, el primer juicio por el caso culminó con la condena del maquinista Marcos Córdoba, de los propietarios y exdirectivos de TBA, y de los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.

Posteriormente, se abrió un segundo juicio en el que se determinó la responsabilidad política y administrativa de De Vido, al comprobarse que omitió controlar los fondos destinados al mantenimiento del servicio.

