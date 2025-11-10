ATE ya prepara un paro nacional en rechazo a la reforma laboral del Gobierno: "Esperar al 10 es suicida"

La Asociación Trabajadores del Estado convocó a un plenario federal de delegados para definir los próximos pasos de cara al 10 de diciembre, cuando el Congreso se renueve.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) comenzó a organizar nuevas medidas de fuerza en rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional. Este lunes convocó a un plenario federal de delegados para definir los pasos a seguir y evaluar la posibilidad de concretar un paro nacional.

La reunión se llevará a cabo este domingo a las 14 en el Anfiteatro Eva Perón, ubicado en la sede central del gremio sobre Avenida Belgrano 2527, en la Ciudad de Buenos Aires. Según confirmaron desde el sindicato, la convocatoria también incluirá un reclamo por la reapertura de paritarias.

“Esperar hasta el 10 de diciembre es suicida. Si nos quedamos quietos y no rechazamos en las calles esta reforma laboral regresiva, nos aplastan”, aseveró Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato.

Aguiar sostuvo que “el Gobierno está mintiendo” y “tiene que explicar con claridad para qué quiere una reforma laboral, porque si nos dice que es para generar empleo y que crezca la economía, eso es falso. No va a ocurrir quitando derechos”, afirmó, según se informó en un comunicado.

“Con la nueva composición en el Congreso y el pragmatismo atroz de la mayoría de los gobernadores, va a ser difícil lograr consensos en el Parlamento para defender la posición de los sindicatos y los trabajadores. El camino que nos queda es el de ejercer nuestros derechos constitucionales de manifestación y protesta”, agregó.