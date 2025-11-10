10 de noviembre de 2025 - 21:09

ATE ya prepara un paro nacional en rechazo a la reforma laboral del Gobierno: "Esperar al 10 es suicida"

La Asociación Trabajadores del Estado convocó a un plenario federal de delegados para definir los próximos pasos de cara al 10 de diciembre, cuando el Congreso se renueve.

Rodolfo Aguiar, secretario general nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
Rodolfo Aguiar, secretario general nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

Los Andes
Por Redacción Política

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) comenzó a organizar nuevas medidas de fuerza en rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional. Este lunes convocó a un plenario federal de delegados para definir los pasos a seguir y evaluar la posibilidad de concretar un paro nacional.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, aseguró que la reforma laboral del Gobierno Nacional va a "acelerar la destrucción del empleo".

La reforma laboral suma rechazos: ATE y La Bancaria la relacionan a la "pérdida de derechos"

Por Redacción Política
Santilli asume mañana en una ceremonia “austera” y arranca gira por las provincias.

Diego Santilli asumirá mañana como ministro del Interior, previo a su gira por las provincias

Por Redacción Política

La reunión se llevará a cabo este domingo a las 14 en el Anfiteatro Eva Perón, ubicado en la sede central del gremio sobre Avenida Belgrano 2527, en la Ciudad de Buenos Aires. Según confirmaron desde el sindicato, la convocatoria también incluirá un reclamo por la reapertura de paritarias.

“Esperar hasta el 10 de diciembre es suicida. Si nos quedamos quietos y no rechazamos en las calles esta reforma laboral regresiva, nos aplastan”, aseveró Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato.

Aguiar sostuvo que “el Gobierno está mintiendo” y “tiene que explicar con claridad para qué quiere una reforma laboral, porque si nos dice que es para generar empleo y que crezca la economía, eso es falso. No va a ocurrir quitando derechos”, afirmó, según se informó en un comunicado.

“Con la nueva composición en el Congreso y el pragmatismo atroz de la mayoría de los gobernadores, va a ser difícil lograr consensos en el Parlamento para defender la posición de los sindicatos y los trabajadores. El camino que nos queda es el de ejercer nuestros derechos constitucionales de manifestación y protesta”, agregó.

El plenario se realizará en el Anfiteatro Eva Perón de la sede nacional del sindicato, en Avenida Belgrano 2527, y la convocatoria al paro también incluye el reclamo por la reapartura de paritarias.

