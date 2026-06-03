3 de junio de 2026 - 23:45

Caso Andis: la defensa de Suizo Argentina pidió analizar si los audios investigados fueron hechos con IA

La estrategia coincide con la defensa del exdirector de la Andis, Diego Spagnuolo, que sostiene que los audios fueron manipulados y carecen de validez probatoria.

Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Un nuevo capítulo se sumó a la causa judicial que investiga presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Los propietarios de la droguería Suizo Argentina solicitaron a la Justicia una pericia tecnológica destinada a determinar si los audios que dieron origen al escándalo fueron generados o alterados mediante herramientas de inteligencia artificial.

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El pedido fue presentado por la defensa de Jonathan y Eduardo Kovalivker, quienes reclamaron un análisis especializado sobre las grabaciones difundidas públicamente y que forman parte de la investigación judicial.

Diego Spagnuolo y Javier Milei
Diego Spagnuolo y Javier Milei. (foto archivo)

Diego Spagnuolo y Javier Milei. (foto archivo)

La pericia solicitada a la Justicia

La presentación se incorporó al expediente que tramita el juez federal Ariel Lijo, quien previamente había ordenado a la Gendarmería Nacional realizar estudios técnicos sobre los audios difundidos por un canal de streaming. En esas grabaciones se hacía referencia al presunto cobro de retornos vinculados a compras oficiales de medicamentos de alto costo y también se mencionaba a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Con el nuevo planteo, la defensa de los empresarios busca que los especialistas analicen específicamente la posibilidad de que las voces hayan sido generadas, clonadas o modificadas mediante sistemas de inteligencia artificial.

Además, el pedido de los dueños de Suizo Argentina coincide con la postura adoptada por la defensa del exdirector de la Andis, Diego Spagnuolo. El exfuncionario, representado por el abogado Mauricio D'Alessandro, sostiene que las grabaciones carecen de autenticidad y que habrían sido objeto de una manipulación destinada a perjudicarlo e impulsar la investigación judicial.

En ese contexto, la defensa ya presentó un informe privado elaborado en España que, según indicaron, detectó una probabilidad del 65% de que los registros hayan sido alterados digitalmente.

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