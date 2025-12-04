Dirigentes provinciales y nacionales elogiaron el conversatorio que realizó Los Andes por su 142° aniversario

Los Andes realizó este miércoles un nuevo evento institucional en el marco de su 142° aniversario, donde presentó un conversatorio especial denominado “ Era de cambios ”. La actividad reunió a referentes de la economía, la política y la filosofía, y contó con la asistencia de diversos dirigentes provinciales que destacaron tanto la propuesta como el rol del diario en la vida pública mendocina.

El encuentro, desarrollado en el Hotel Sheraton de Ciudad, contó con en un auditorio colmado y con presencia de funcionarios, asesores y representantes de distintos espacios, tuvo como eje las perspectivas sobre el país de cara a 2026.

El panel estuvo integrado por la periodista especializada en economía Sofía Diamante , el politólogo Juan Germano y el escritor y periodista Miguel Wiñazki , quienes ofrecieron análisis desde sus campos de trabajo.

A lo largo de la jornada, los dirigentes presentes remarcaron la importancia del medio y su trayectoria, así como la utilidad de generar ámbitos de reflexión en un año marcado por cambios y debates públicos.

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez , subrayó la relación histórica del municipio con el diario y valoró el ciclo de actividades desarrollado durante 2025.

“El diario es un vecino centenario de la Ciudad”, señaló, y destacó que la agenda propuesta por Los Andes “ha sido valiosa para los mendocinos, con diversos ciclos de debates”.

Suárez remarcó la importancia de ofrecer información confiable y de calidad: “Es importante llegar al ciudadano de a pie con información objetiva que permita tomar mejores decisiones. Destaco muchísimo el trabajo que viene haciendo el diario desde hace tantos años en Mendoza”.

Ulpiano Suarez El intendente de Ciudad, Ulpiano Suarez en el conversatorio organizado por Los Andes por su 142° aniversario. Ramiro Gómez / Los Andes

Prestigio y lectura diaria

El intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, también puso énfasis en la trayectoria del medio. “Para mí es un medio muy prestigioso en la provincia”, afirmó, y mencionó que mantiene la costumbre de leer la edición impresa cada mañana.

Según indicó, una de las virtudes del diario es priorizar contenidos trabajados y verificados: “Valoro mucho que no se preocupe por dar las noticias rápidas, sino mejor elaboradas. Eso marca una diferencia”.

En la misma línea se sumó el Procurador General de Mendoza, Alejandro Gullé, también hizo referencia a la permanencia del diario y a sus hábitos de lectura.

“Es un diario decano de la provincia. Sigo manteniendo la costumbre de leer la edición papel los fines de semana”, señaló, y agregó que encuentra en sus páginas “un periodismo muy serio”.

Alejnadro Gullé El Procurador General de Mendoza, Alejandro Gullé en el conversatorio organizado por Los Andes por su 142° aniversario. Ramiro Gómez / Los Andes.

El valor de la institución y del debate a la vida pública

El intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, contextualizó los 142 años del diario en relación con la historia del departamento. “Hay pocas cosas que tienen esa cantidad de años; Luján tiene 170”, señaló, y consideró que Los Andes ha funcionado durante décadas como un espacio de referencia informativa: “Para muchas personas, leerlo significa confirmar una noticia”.

Sobre el conversatorio, destacó la profundidad de las exposiciones: “El evento me pareció muy bueno. Los tres oradores estuvieron brillantes y se pudo hablar de la coyuntura sin caer en ejemplos conocidos, profundizando en varios síntomas que tiene Argentina”.

La senadora nacional de la UCR, Mariana Juri, valoró la incidencia del medio en la provincia: “Para toda la sociedad mendocina ha significado un gran aporte en la vida política, social y económica”, afirmó. Además, agradeció la invitación al evento y la posibilidad de “reflexionar sobre lo ocurrido este año y lo que viene”.