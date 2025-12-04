Juan Germano analizó los desafíos de la segunda etapa del gobierno de Milei: "Del rupturismo al reformismo"

El CEO de Isonomía Consultores, Juan Germano , disertó en el conversatorio especial “Era de cambios” , que organizó el diario Los Andes para reflexionar sobre Economía, Política y Filosofía, en el marco de su 142º Aniversario.

A su turno, el consultor político analizó la segunda etapa del gobierno de Javier Milei , que estará enfocado en las “reformas” pero también habló de las nuevas demandas de la ciudadanía que distan de aquellas que el electorado presentó en 2023 y representan nuevos desafíos.

En principio, Germano desarrolló dos conceptos, por un lado el de “cambios” y por el otro el de “reformas”. Sostuvo que a nivel regional se producen cambios permanentemente y no respectivamente “olas”, ya sea de gobiernos de derecha o de izquierda.

“Lo que viene ordenando a América Latina pos-pandemia son sociedades que no están cómodas. Hay una sociedad del mundo que busca cambios permanentemente ”, planteó el consultor.

Y luego destacó que Milei ganó en el 2023 con el 90% de los argentinos que decían que “ Argentina requiere cambios profundos” y comparó este crecimiento con el año 2015, cuando Mauricio Macri asumió su gobierno con un 60% de los ciudadanos pidiendo respectivamente lo mismo.

El consultor también aclaró que el concepto “cambio profundo” representa un todo muy amplio: “Hay argentinos que querrán achicar el Estado y otros, la revolución agraria”. “Fue una demanda en el año 2023 y en este 2025 sigue habiendo una pulsión por `sacarme donde estoy`”, sostuvo.

Reformas

Entonces, el gobierno tiene el desafío de pasar del “rupturismo inicial al reformismo”. Para Germano también entra en juego la división del concepto entre los argentinos, para algunos representa “mala palabra porque significa perder derechos contra los trabajadores y hay que evitarlo”, mientras que para la otra mitad del país, “la reforma es una condición sine qua non”.

Pero también persiste el “temor” de que una reforma aprobada por el Congreso, pasados los meses o el año y medio, “no pase nada”, comentó.

“Su propio electorado le puso una expectativa gigante de que estas reformas son la condición necesaria para que la Argentina despegue. Entonces ese es el desafío del Gobierno”, sostuvo.

Mientras que el desafío que hoy tiene la oposición, según Germano es presentarle a esta misma ciudadanía qué “grandes cambios propone contra los que plantea el Gobierno”.

Las demandas rápidas de la ciudadanía

En otro tramo de la charla, Germano señaló que las demandas de la ciudadanía son mucho más rápidas, que “obliga a responder” a los gobiernos de forma inmediata porque si no hay “disconformidad”.

El uso de la telefonía celular y la tecnología en general acostumbró a los ciudadanos a las respuestas rápidas, pero “la democracia por naturaleza es lenta”, contrastó.

“Esa velocidad es un poco la que está minando este proceso. Es un desafío enorme para los gobiernos, las empresas y los medios. No tenemos que pelear contra eso, sino mejorar con esta situación”, sostuvo.