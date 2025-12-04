Causa Vialidad: Cristina Kirchner apeló ante la Justicia la ejecución de sus propiedades y la de sus hijos

La expresidente busca cuidar su patrimonio en el marco de la causa donde fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua. El Tribunal Federal necesita el decomiso de bienes de todos los sentenciados hasta completar 685 mil millones de pesos.

Cristina Kirchner volvió a discutir en la Justicia el avance sobre su patrimonio: junto a sus hijos, Máximo y Florencia, presentó una apelación para frenar la ejecución de veinte propiedades ordenada en el marco de la causa Vialidad, donde fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua.

La presentación apunta contra la decisión del Tribunal Oral Federal 2, que a mediados de noviembre dispuso comenzar con el decomiso de los bienes de los nueve condenados hasta completar un monto cercano a los 685 mil millones de pesos.

Esas propiedades deberán pasar a la órbita de la Corte Suprema como parte del procedimiento para hacer efectiva la medida, según informó Noticias Argentinas.

Apelación de Cristina Kirchner por sus abultados bienes En su apelación, Cristina calificó la medida como una “nueva expresión del derecho creativo”, que -según afirmó- fue utilizada para perseguirla y ahora se extiende a sus hijos. La defensa sostuvo que todos los bienes de Máximo y Florencia Kirchner tienen “origen lícito”, acreditado en fallos firmes, y que fueron recibidos legalmente de sus progenitores.

Los defensores de la ex mandataria argumentaron que estas circunstancias impiden considerar los bienes como instrumento, producto o provecho del delito juzgado, y cuestionaron que el tribunal haya ordenado desapoderar a los hijos de la ex vicepresidenta contra de criterios propios del tribunal recientemente dictados.