Causa Cuadernos: acusan a Cristina Kirchner como "principal receptora" del circuito de coimas

El Ministerio Público fiscal presentó parte de su hipótesis en la quinta audiencia y pone en el ojo de la tormenta a la expresidente. “Fernández de Kirchner como destinataria central”, asumen.

Los Andes
A más de siete años de la explosión pública de la Causa Cuadernos, la quinta audiencia del juicio volvió a estar concentrada en la figura de Cristina Kirchner. El Ministerio Público Fiscal reiteró ante el Tribunal que el rol de la expresidente habría sido central dentro de la operatoria investigada.

En el tramo leído este jueves ante el Tribunal Oral Federal N°7, la fiscalía sostuvo que los sobornos investigados constituyeron “actos delictuales” garantizados por empresarios a funcionarios del gobierno kirchnerista y apuntó a la exjefa de Estado como la “principal receptora” de esos pagos.

De acuerdo con la acusación, este mecanismo permitía a los funcionarios enriquecerse y asegurar la continuidad del circuito recaudatorio durante los años en que el ex presidente Néstor Kirchner y Fernández de Kirchner ocuparon la conducción del Ejecutivo.

Hipótesis del Ministerio Público

Durante la quinta jornada del debate, el TOF 7 finalizó la lectura de los dos primeros requerimientos de elevación a juicio formulados por el fiscal Carlos Stornelli y avanzó sobre la tercera pieza procesal.

Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, entre 2003 y 2015 funcionó dentro del Poder Ejecutivo una asociación ilícita integrada por 19 exfuncionarios, 65 empresarios y dos ex choferes, dedicada a un sistema de recaudación ilegal vinculado a la adjudicación de obras y contratos públicos.

En este tramo, la fiscalía profundizó la imputación contra la ex presidenta, al sostener que los pagos registrados por el chofer Oscar Centeno y reconstruidos en la investigación formaban parte de un circuito de sobornos “perfecto”, en el que ambas partes, entre funciomarios y empresarios, obtenían beneficios.

En el caso de la máxima autoridad del Ejecutivo, la acusación ubica a Fernández de Kirchner como destinataria central de esa operatoria.

En la audiencia también se repasaron imputaciones por cohecho pasivo y activo, admisión y presentación de dádivas, junto con los descargos, la valoración probatoria y la calificación legal de cada imputado.

