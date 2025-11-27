Causa Cuadernos: acusan a Cristina Kirchner como "principal receptora" del circuito de coimas

A más de siete años de la explosión pública de la Causa Cuadernos , la quinta audiencia del juicio volvió a estar concentrada en la figura de Cristina Kirchner . El Ministerio Público Fiscal reiteró ante el Tribunal que el rol de la expresidente habría sido central dentro de la operatoria investigada.

Causa Cuadernos: se realizó la lectura de acusaciones contra Cristina Kirchner y otros 85 imputados

En el tramo leído este jueves ante el Tribunal Oral Federal N°7, la fiscalía sostuvo que los sobornos investigados constituyeron “actos delictuales” garantizados por empresarios a funcionarios del gobierno kirchnerista y apuntó a la exjefa de Estado como la “principal receptora” de esos pagos.

De acuerdo con la acusación, este mecanismo permitía a los funcionarios enriquecerse y asegurar la continuidad del circuito recaudatorio durante los años en que el ex presidente Néstor Kirchner y Fernández de Kirchner ocuparon la conducción del Ejecutivo.

Durante la quinta jornada del debate, el TOF 7 finalizó la lectura de los dos primeros requerimientos de elevación a juicio formulados por el fiscal Carlos Stornelli y avanzó sobre la tercera pieza procesal.

Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, entre 2003 y 2015 funcionó dentro del Poder Ejecutivo una asociación ilícita integrada por 19 exfuncionarios, 65 empresarios y dos ex choferes, dedicada a un sistema de recaudación ilegal vinculado a la adjudicación de obras y contratos públicos.

En este tramo, la fiscalía profundizó la imputación contra la ex presidenta, al sostener que los pagos registrados por el chofer Oscar Centeno y reconstruidos en la investigación formaban parte de un circuito de sobornos “perfecto”, en el que ambas partes, entre funciomarios y empresarios, obtenían beneficios.

En el caso de la máxima autoridad del Ejecutivo, la acusación ubica a Fernández de Kirchner como destinataria central de esa operatoria.

En la audiencia también se repasaron imputaciones por cohecho pasivo y activo, admisión y presentación de dádivas, junto con los descargos, la valoración probatoria y la calificación legal de cada imputado.