25 de noviembre de 2025 - 19:31

Causa Cuadernos: el financista Ernesto Clarens declaró que llevaba dinero "a Néstor y Cristina Kirchner"

El allegado a Lázaro Baéz está colaborando como arrepentido de la causa. También señaló el gran rol que tenía Julio De Vido. El Tribunal Oral Federal 7 reanudó el proceso con la lectura de la elevación a juicio de los 86 imputados.

La Causa Cuadernos investiga presunta corrupción vinculada a la obra pública durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner.

Foto:

Los Andes
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El juicio de la Causa Cuadernos volvió a avanzar con un testimonio que vuelve a poner a Cristina Kirchner en el ojo de la tormenta. Este martes a las 13, el Tribunal Oral Federal 7 retomó las audiencias con una implementación organizativa que busca acelerar el extenso proceso.

Por Redacción Política
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Por Redacción Política

En una nueva etapa de declaraciones, el financista y allegado a Lázaro Báez, Ernesto Clarens, relató que el mecanismo que -según él- operaba para recolectar los pagos ilegales y entregarlo tanto a los expresidentes Nestor y Cristina Kirchner como a sus entornos más directos.

Clarens, imputado colaborador, profundizó en cómo operó dentro del sistema de recaudación: recibía dinero ilícito desde el sector privado y los trasladaba al fallecido exsecretario presidencial Daniel Muñoz, clave en el circuito financiero que los investigadores consideran parte del esquema.

Cristina Kirchner “cabeza” y Julio De Vido “figura”

En esta instancia, el tribunal continuó con la lectura del requerimiento de elevación a juicio, tramo que se proyecta concluir el 2 de diciembre debido a la cantidad de acusados -86 imputados entre exfuncionarios, empresarios y colaboradores- y los 540 episodios de presuntos pagos ilícitos.

La magnitud del expediente generó dificultades logísticas respecto a espacios físicos, personal y tiempos de lectura.

Durante la jornada de este martes se repasaron declaraciones de empresarios arrepentidos que ubicaron a Cristina Kirchner como cabeza del sistema de recaudación de coimas.

image
Ernesto Clarens.

Ernesto Clarens.

En esa línea, también reiteraron señalamientos hacia Julio De Vido, sindicado como figura fundamental dentro de la estructura: “fue el principal referente de los organizadores en términos orgánicos e inorgánicos, al haber sentado la base de la estructura delictiva desde el inicio hasta su final”.

Finalmente, se retomó la lectura de la declaración de Clarens que había quedado pendiente. Allí detalló: “Me fui de la familia Gotti porque eran rehenes de los Kirchner. Las empresas del sur se repartían las obras entre ellos. Les daban retornos desmesurados al entonces gobernador Kirchner. Sus dueños me decían que tenía que separar dinero para dárselo a Lázaro Báez, y éste —supongo— se lo daba a Néstor Kirchner. Esto se repitió durante su presidencia”

Luego agregó: “Después de la muerte de Néstor, Cristina quiso salvar a Gotti, pero que se quería sacar a López del medio. El dinero de la firma salía de aeroparque, del sector militar, y el destino era El Calafate. Una vez entraron los bolsos por la cocina”.

